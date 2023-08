Grønlandsk suppleant vil tale grønlandsk i Folketinget

Grønlandske Markus E. Olsen (Siumut), der skal være suppleant i Folketinget, vil tale grønlandsk fra talerstolen.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Markus E. Olsen skal være suppleant i Folketinget fra den 22. september til den 6. oktober, mens partifællen Aki-Matilda Høegh-Dam har orlov.

I maj vakte det stor debat, da Aki-Matilda Høegh-Dam valgte at holde en tale i Folketingssalen på grønlandsk.

Markus E. Olsen oplyser til KNR, at han også vil bruge sit modersmål, når han skal tale fra Folketingets talerstol.

- Jeg vil bruge det sprog, som jeg er tryg ved, som jeg udtrykker mig bedst på, og som jeg magter bedst. Jeg kan også tale dansk og engelsk, men hvis jeg skal udtrykke mine meninger bedst muligt, bliver jeg dog nødt til at bruge mit modersmål, siger Markus E. Olsen.

Han tilføjer, at han indledningsvist vil tale dansk fra talerstolen for at vise respekt og samarbejdsvillighed. Herefter vil han skifte til grønlandsk, og han vil i den forbindelse bede om tilgivelse, fremgår det.

Han tilføjer, at han ikke har ønske om at skabe splid eller konflikt.

Det var under en debat om rigsfællesskabet i midten af maj, at Aki-Matilda Høegh-Dam valgte at holde sin tale på grønlandsk.

Hun svarede efterfølgende også kun på grønlandsk, når andre folketingsmedlemmer stillede hende spørgsmål, og det skabte nogen forundring.

I juni mødtes Folketingets Præsidium for drøfte de nordatlantiske medlemmers ønske om, at der kan tales grønlandsk og færøsk i Folketinget.

De kom frem til, at det vil kunne koste mindst 200 millioner kroner om året at drive en tolkeordning i Folketinget med oversættelse af grønlandsk og færøsk.

Det var, følge Folketingets formand, Søren Gade (V), alt for mange penge. Administrationen blev derfor bedt om at finde en anden billigere model.

Der vil forhåbenligt kunne træffes en beslutning i Præsidiet i 2023, lød det.

Som udgangspunkt tales der dansk i Folketinget, men der er hverken ifølge Grundloven eller Folketingets forretningsorden noget, der hindrer, at der kan tales grønlandsk eller færøsk i salen.

/ritzau/