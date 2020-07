Grøftens tidligere restauratør gennem 20 år er død

Poul Eriksen, som i 20 år stod i spidsen for den ikoniske restaurant Grøften i Tivoli, er død. Han blev 75 år.

Poul Eriksen, forhenværende restauratør for Grøften, er død. Han blev 75 år.

Det skriver Tivolis pressechef, Torben Plank, på Facebook.

Poul Eriksen stod i over 20 år i spidsen for den ikoniske restaurant i Tivoli i København.

- Det er trist. Nu var det jo meningen, at altid flittige Poul skulle hygge med familien, golf og den kæmpestore vennekreds. Tanker går herfra til familien, som var Pouls stolthed, skriver Torben Plank.

- Poul var først og fremmest en nærværende vært og var oftest ude blandt gæsternes borde. Og så havde han en unik klæbehjerne og kunne huske ting, som gæsterne havde fortalt - og det fik dem til at føle sig helt specielle.

Han tilføjer, at Poul Eriksen sørgede for at holde fast i traditionelle retter som smørrebrød og labskovs på Grøftens menukort.

Men ifølge Torben Plank kom han også med nyskabelser, der kunne fastholde stamgæsterne.

Grøftens nuværende ejer, Jacob Elkjær, bekræfter også dødsfaldet over for Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at dødsfaldet er kommet bag på ham og de ansatte i grøften, som fredag morgen har holdt et minuts stilhed til ære for den tidligere restauratør.

- Han var en fantastisk restauratør, som havde en flot karriere. Jeg overtog Grøften efter ham, og det var nogle store sko, som skulle udfyldes, siger Jacob Elkjær til Ekstra Bladet.

Poul Eriksen var uddannet tjener, kok og restaurationschef. Han er især kendt for sine mange år i Grøften.

Her har han ifølge Ekstra Bladets beværtet gæsterne, som også tæller mange kendte danskere.

I slutningen af 2015 stoppede Poul Eriksen på Grøften. Efterfølgende har han blandt andet været restauratør på Esplanaden i indre København.

/ritzau/