Grøn Koncert flytter hjem til haver og altaner

Grøn Koncert flytter i år fra festivalpladserne og hjem til publikum i de private hjem i coronaens skygge.

Koncertgængere landet over går en stille sommer i møde, eftersom sommerens koncerter og festivaler er blevet aflyst på stribe som følge af coronavirusset.

Men nu melder Muskelsvindsfonden og Tuborg, arrangørerne bag Grøn Koncert, at de vil holde en folkefest 25. juli, som bliver sendt live af TV2 og Radio Nova.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Arrangementet får navnet Grønnere Grøn og kommer til at foregå ved, at en række musikere på dagen giver koncerter i private hjem, som dækkes af TV2 og Radio Nova.

Disse private hjem, som bliver værter for en koncert, bliver fundet gennem en konkurrence.

Koncerterne er gratis og består af både store navne og mindre kendte musikere.

Den normale udgave af Grøn Koncert, som efter planen skulle afholdes på otte forskellige koncertsteder i Danmark, blev meldt aflyst 8. april.

Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindsfonden, fortæller, at arrangørerne i år vil vende konceptet om og i stedet flytte festen ud til publikum.

- Det er et ønske om at bevare alle de traditioner og alt den forpligtelse, man har, når vi i så mange år har leveret oplevelser til så mange danskere.

- Vi vil stadig gøre noget den her sommer, og så kommer vi stærkt tilbage med Grøn Koncert igen i 2021, som vi kender den, siger Theis Petersen.

Han tror, at der er et stor behov hos publikum for at få en fornemmelse af festen og fællesskabet.

Derfor håber han, at publikum vil tage godt imod festen 25. juli.

Arrangørerne har valgt at gøre Grønnere Grøn gratis.

- Vi giver en gave tilbage til de danskere, som i mange år har støttet op om Grøn Koncert, og dermed også sikret, at der har været penge til Muskelsvindsfondens arbejde, siger Theis Petersen.

Hans forhåbning er, at arrangementet får Grøn Koncert til at stå stærkt i danskernes bevidsthed.

Det vides endnu ikke, hvem der skal spille koncerterne.

