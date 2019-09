Grøn oase i København kan blive mindeplads for Kim Larsen

En grøn plads på Christianshavn i København står til at blive navngivet efter musikeren Kim Larsen.

Hvis det går som forventet, kan musikeren Kim Larsen inden for en overskuelig fremtid få en mindeplads på Christianshavn i København.

Den folkekære musiker døde som 72-årig den 30. september sidste år, og efterfølgende foreslog lokalpolitikere i København at opkalde en gade efter ham.

Det er nu blevet til et forslag om en 750 kvadratmeter stor plads med græs, træer og buske på Christianshavn tæt på vandet ved gaderne Overgaden Oven Vandet og Ved Kanalen.

Den grønne plads har i dag ikke et navn, og forslaget om at navngive pladsen efter Kim Larsen skal behandles på et møde i Vejnavnenævnet 23. september.

Derefter vil Teknik- og Miljøforvaltningen skulle godkende det, ligesom Kim Larsens familie skal bakke op.

Det fortæller Niels E. Bjerrum (S), der sidder i Vejnavnenævnet og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

- Man kan stort set ikke stille sig et sted i København, hvor der ikke er en relation til Kim Larsen.

- Men der er mange fine symbolikker med Christianshavn tæt på kanalen, som han har skrevet mange sange om, og Sofiegården, hvor mange af hans tekster og musik stammer fra, siger Niels E. Bjerrum.

Som ung boede Kim Larsen på ejendommen Sofiegården, hvor Gasolin blev til.

Niels E. Bjerrum mener, at Kim Larsen har sat så mange aftryk med sin musik i Danmark, at det er naturligt, at han får sin egen plads i København.

- Kim Larsen er en af de allerstørste danskere, og derfor skal vi minde ham. Det kræver, at familien bakker op om forslaget, og hvis de gør det, synes jeg, at vi har fundet et rigtig godt sted, siger Niels E. Bjerrum.

Tidligere har den nye bro Lille Langebro i København været nævnt som en mulighed, hvor den så skulle være skifte navn til Kim Larsens Bro, men det er taget af brættet.

- Lille Langebro hedder det, den gør, og københavnerne kalder den det og har taget den i brug. Derfor ville det være ærgerligt at skifte navn, når vi har fundet et godt alternativ, siger Niels E. Bjerrum.

