Salmedigteren N.F.S. Grundtvig ville være fyldt 235 år i dag. Det fejres ikke mindst i Grundtvigs Mindestuer i Udby på Sydsjælland, der i dag har 90-årsjubilæum. For det var her, den store dansker fik sit blik for, hvordan det største ligger i det mindste – og sine idéer til, hvordan det danske folk kunne genoplives