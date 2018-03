Højskoleforstander og feminist: Grundtvig lærte det vigtigste af kvinderne

Forstander Else Mathiassen fra Vestjyllands Højskole har skabt en forestilling om Grundtvigs kvindesyn og opfattelse af ligestilling set gennem de kvinder, han selv var tæt på i sit liv. Kvinderne i Grundtvigs liv har betydet meget for hans tankegang og dermed også for vores liv i dag, mener hun

At Nikolai Frederik Severin Grundtvig var glad for kvinder, er ingen hemmelighed. Men at han også var forkæmper for kvinders ligeret både på det praktiske og åndelige plan, vil måske være nyt for mange.

Op til den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, er det derfor værd at slå et slag for den gamle salmedigter. Det mener Else Mathiassen, grundtvigianer og feminist, der personligt vil sørge for, at det sker. I rød jakke og ditto støvler tager hun smilende imod på Vestjyllands Højskole, tæt på Ringkøbing, hvor hun for 30 år siden blev lærer og senere forstander. Det gør hun for at fortælle om sin og to musikeres turnerende performance-foredrag ”Grundtvig og kvinderne”.