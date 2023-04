Gruppeformand: Stephensen kan få kulturordførerskab tilbage

Skulle Jon Stephensen vende tilbage til Moderaternes folketingsgruppe efter sit fem måneders orlov, kan han også blive kulturordfører igen.

Gruppeformand Henrik Frandsen (M) oplyser, at "muligheden står åben".

- Han skal have chancen, siger Henrik Frandsen.

- Om fem måneder kan vi vurdere, om det lykkes, eller om det ikke lykkes. Det er ikke sådan, at jeg har en facitliste i dag, der siger, hvad det er, han skal gøre.

Over 1000 personer fra film- og teaterbranchen, hvor Jon Stephensen har arbejdet som teaterdirektør, udtrykte tirsdag mistillid til ham.

Det skete i et brev til Moderaternes folketingsgruppe.

- Vi er bekymrede for denne mands indflydelse. Der er tale om et menneske, der i rollen som kulturordfører for eksempel må forventes at skulle rådgive kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt (M), red.) i udpegningen af bestyrelseskandidater til statslige institutioner, lød det blandt andet i brevet.

Henrik Frandsen mener, at partiet "har imødekommet kulturlivet" ved, at Jon Stephensen ikke er kulturordfører de næste fem måneder.

- Vi inddrager selvfølgelig alle relevante henvendelser i en fremtidig beslutning, siger gruppeformanden videre.

Men præcis hvordan situationen skal være om fem måneder, før Jon Stephensen kan vende tilbage til Moderaternes folketingsgruppe, er fortsat uvis.

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen kunne onsdag ikke svare på, hvad Jon Stephensen skal gøre og vise i de kommende fem måneder for at genoprette tilliden til partiet og vælgerne, hvilket Løkke ellers har sagt, at Stephensen netop skal bruge sin orlov til.

Det var mandag aften, at Lars Løkke i en video på Facebook meddelte, at Jon Stephensen ville søge orlov fra Folketinget.

Det skete, efter TV 2 kunne dokumentere Jon Stephensen i februar skrev til en 19-årig partifælle, at hun var "smuk med den lækreste krop".

Derudover har der gennem lang tid været en stribe anklager mod Jon Stephensen fra hans tid i film- og teaterbranchen.

Ud over kulturordfører var Jon Stephensen også udenrigsordfører, grønlandsordfører og færøerneordfører. Alle fire ordførerskaber overtager hans suppleant, Lean Milo, der torsdag er indtrådt i Folketinget.

/ritzau/