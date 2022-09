The Guardian: Camilla bliver kronet som queen consort

Det var et stærkt ønske hos dronning Elizabeth, at Camilla skulle krones som queen consort - hustru til kongen.

Når kong Charles III bliver officielt kronet, vil Camilla blive kronet ved hans side som "queen consort" - en titel, som betyder hustru til den regerende konge.

Det skriver The Guardian. Avisen understreger, at dette var et stærkt ønske hos dronning Elizabeth.

Titlen som queen consort var også den titel, som kong George VI's hustru havde. Hun hed Elizabeth ligesom den afdøde monark.

- Når min søn Charles en dag bliver konge, ved jeg, at I vil ham og hans hustru, Camilla, den samme støtte, som I har givet mig.

- Det er mit dybtfølte ønske, at Camilla til den tid skal være kendt som queen consort, når hun fortsætter sin egen loyale tjeneste, hedder det i et brev fra dronning Elizabeth.

Brevet blev skrevet, da dronning Elizabeth havde siddet på tronen i 70 år.

The Guardian skriver, at det i lang tid var et ønske hos Charles, at Camilla ville få titlen dronning og således blive kronet og salvet.

Det er ikke afgjort, hvornår kroningen skal finde sted, men det er formentligt først om adskillige uger eller måske endda måneder.

Da dronning Elizabeth overtog tronen, gik der næsten halvandet år før, hun blev kronet i Westminster Abbey.

At Camilla kan blive kendt som dronning Camilla er kun muligt, efter et stemningsskift i den offentlige opinion.

Prinsesse Diana skal i sin tid have beskrevet Camilla som "en rottweiler", og mange så skævt til hendes side efter et opsigtsvækkende BBC-interview i 1995.

Her sagde Diana - med henvisning til Camillas langvarige forhold til Charles - at "vi var tre i vort ægteskab".

Efter Dianas død i 1997 gik der to år, før tronfølgeren Charles viste sig offentligt med Camilla. Parret blev gift den 9. april 2005.

Begivenheden tiltrak en folkemængde på 20.000, som tiljublede parret ved Windsor Castle, hvilket var et tydeligt tegn på, at Camilla var blevet accepteret i befolkningen.

Camillas kommende titel betyder hustru til den regerende konge.

Ifølge Lars Hovbakke, historiker og kongehuskender, er titlen formelt sammenlignelig med den titel, som danske dronning Margrethes afdøde mand, Prins Henrik, havde som prinsgemal.

- Der ligger det i titlen, at hun bliver officielt godkendt som hans ægtefælle, så hun kan deltage i de officielle pligter på samme måde, som prins Henrik kunne, da han var prinsgemal i Danmark, siger han.

Prins Charles var gift med Diana frem til 1996. Året efter døde Diana i en bilulykke. Diana var meget populær i Storbritannien, og der var stor sorg i landet, da hun døde.

