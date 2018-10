Det kræver sin læser at følge med i sidste del af trilogi om Ragnarok

4 stjerner

Afslutningen på Malene Sølvstens trilogi om Ragnarok er spændende – og lidt hektisk

”Ravnenes hvisken” er tredje bind i Malene Sølvstens bestseller om den iltre, 17-årige Anne, som skal redde verden fra Ragnarok. Trilogien er en god blanding mellem krimi og fantasy. Historien foregår både i vores kendte verden og i andre verdener som Valhal, Udgård og et skjult rige kaldet Hrafnheim. Som man næsten kan ane, er det den norrøne mytologi, der i høj grad danner rammerne for fortællingen.

Hele trilogien begynder som en krimi, idet en seriemorder, der ynder at dræbe rødhårede kvinder, er på spil et sted i Nordjylland, tæt ved den by, hvor Anne bor. Det viser sig hurtigt, at der er overnaturlige kræfter på spil, og at det er Anne, der er det egentlige mål for morderen. Anne opdager til sin egen overraskelse, at hun er omgivet af folk, der er noget helt andet end almindelige: Veninden Luna er heks, Lunas kæreste Mathias er halvgud, gymnasiets pedelmedhjælper Varnar er en kriger fra Hrafnheim, og den kæmpehund, som altid følger Anne i første bind, er prins Etunaz af Ulvefolket og stammer fra den samme verden som pedelmedhjælperen.

I den verden har en ond regent, Ragnara, bortført Annes hidtil ukendte tvillingesøster og har lagt en avanceret plan, der involverer gudeblod og menneskeofringer. Det fører lidt for vidt at løfte sløret for hele handlingen, for der er er tale om en uhyrlig kompliceret historie. I tredje bind er vi nået til historiens klimaks, hvor Fimbulvinteren er i gang. Fimbulvinteren skal ifølge Vølvens spådom vare tre hele år, hvorefter Ragnarok vil ske.