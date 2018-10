”Feministen” viser, hvor svært det kan være, når sagen altid kommer først

4 stjerner

Dokumentar om den svenske feminismes moder, Gudrun Schyman, vidner om, at godhed og selvoptagethed kan være svære at skille ad

”Først er jeg menneske, så er jeg kvinde, så er jeg mor, så er jeg elskerinde, så er jeg partileder. Og nogenlunde i den rækkefælge.” Sådan siger Gudrun Schyman, da hun i 1993 bliver valgt som formand for Venstrepartiet, som under hendes ledelse bliver til Sveriges tredjestørste parti.

Med Schyman forbliver det private politisk i arven fra 1970’erne. I midten af 1990’erne fortæller hun om konsekvenserne af at leve i et voldeligt ægteskab. Et par år senere bekender hun alkoholisme for åben skærm. Og i 2003 må hun trække sig som partileder efter at have erkendt sig skyldig i skattesvig.

Hele vejen igennem vælger Gudrun Schyman at række sin fejlbarlighed frem: Her er jeg. Jeg er ikke perfekt. Jeg fejler. Jeg fejlbedømmer.

I 2004 danner Schyman Feministisk Initiativ, der endnu ikke er valgt ind i Rigsdagen, men sidder i storbykommuner og i Europa-Parlamentet.

”Feministen” indoptager parolen om det private som politisk. Det er Gudrun, der er interessant. Og Gudruns visioner bruges til at sige noget om Gudrun, ikke om samfundet, ikke om Sverige. Visionerne om det grænseløse Europa, antagelserne om, at alle mænd potentielt er ”udskammere”, udfordres ikke.

For det er, som om det netop er svært for instruktøren, Hampus Linder, at udfordre Gudrun Schyman, mens han krydsklipper mellem taler, private arkivklip og nyhedsindslag. Og den 70-årige er da også en ualmindeligt dygtig retorisk forfører, en fremragende taler og inspirator. Med en effektiv blanding af overskrifter og anekdoter forener hun patos og etos, det private med det politiske.