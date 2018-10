Guldaldermesteren Johan Thomas Lundbyes dagbøger i fornem udgave

6 stjerner

Pragtfuld udgivelse giver et tankevækkende indblik i tiden og de mange personlige relationer

Maleren Johan Thomas Lundbye (1818-1848) er stjernen på den danske guldalders firmament. Hans dagbøger har været brugt og citeret igen og igen, men først nu er bøgerne, der har været spredt og kun delvist udgivet, bragt sammen i en kommenteret udgave.

Dagbøgerne må som C.W. Eckersbergs siges at være en hovedkilde i dansk kunsthistorie. Kunsthistorikeren Jesper Svenningsen, der arbejder med samlingshistorie, står for udgivelsen. Det er et godt valg, for han er fri af den tidligere dyrkelse af geniet Lundbye. Han præsenterer kilden som en malers kunstværk, meget bevidst tilrettelagte dagbøger. Stilistisk og kompositorisk er de ikke bare beretninger, men malerens diskussion med sin læser, sit publikum.

Lundbye var en stor læser af skønlitteratur, herunder Dickens. Han kan sandelig selv sine litterære greb. Han lægger på et tidspunkt sin dagbog ned i en pult og rejser så sommeren over på sin store tur til Refsnæs, der får sin egen dagbog. Så vender han tilbage og tager, i egentlig forstand, sin dagbog frem fra pulten og fortsætter. Det er et sådan litterært trick, der har kastet et tragisk lys over Lundbye. Hans sidste ord, før han lukker sin dagbog i 1848 for at gå i krig sammen med Svend Grundtvig, handler om den mulige udfrielse ved en vildfaren kugle. Han døde, inden han kom i kamp af et vådeskud, og ligger på Bedsted Kirkegård i Sønderjylland. Var han kommet helskindet hjem, ville han have skrevet, at han netop ikke blev ramt af en vildfaren kugle – og så fortsætte sin dagbog derfra. Nu blev han indskrevet blandt de unge døde.