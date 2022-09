Ruben Östlunds Guldpalme-vinder “Triangle of Sadness” burde ikke fungere med sine talrige genrespring og stemningsskift, men er – utroligt nok – en fremragende film

I Danmark har vi Lars von Trier, i Norge har de Joachim Trier og i Sverige Ruben Östlund.

De tre skandinaviske instruktører er alle i særklasse og viser os gang på gang, at selvom spillefilmen nok kan fremstå træt og træg i seriernes tidsalder, ja, så kan den også løfte sig himmelhøjt over det hele – over streaming, skærme, sofaer – og lyse som stor, vital og vedkommende kunst. Deroppe på lærredet.