Guvernør: 35 døde i angreb på militærbase nær grænse til Polen

I Javoriv nær den polske grænse er Ukraines Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed (IPSC) søndag morgen angiveligt blevet bombet.

Det oplyser guvernøren i Lviv-regionen, Maksym Kozitskyj, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Søndag formiddag siger guvernøren, at 35 har mistet livet. Desuden er 134 andre såret.

- Jeg må desværre meddele, at vi har mistet flere helte. 35 mennesker er døde som følge af bombardementet af Det Internationale Center for Fredsbevarelse og Sikkerhed, skriver Kozitskyj på beskedtjenesten Telegram.

- Yderligere 134 med sår af forskellig alvorlighed er på et militærhospital.

Antal døde og sårede kan ændre sig, tilføjer han.

Tidligere oplyste han, at ni var dræbt og mindst 57 såret.

Reuters' journalist på stedet talte mindst 19 ambulancer, der blev sendt til stedet.

Den brand, der opstod ved angrebet, er næsten slukket. Eksperter er nu ved at undersøge stedet, meddeler guvernøren.

Centret, som træner soldater til fredsbevarende opgaver, ligger cirka 25 kilometer fra grænsen til Polen.

Det er ifølge Reuters det mest vestlige angreb i Ukraine, der endnu har været under den over to uger lange krig.

- Joe Biden og Jens Stoltenberg, forstår I, at krigen er tættere på, end I forestiller jer? Rusland står allerede ved jeres grænse, skriver Lvivs borgmester, Andriy Sadovyi, søndag i et opslag på Facebook.

- Meget snart kan denne krig miste forstavelsen russisk-ukrainsk, tilføjer han i beskeden til USA's præsident og Natos generalsekretær.

Reuters skriver, at det ramte militærcenter tidligere har dannet ramme om fælles øvelser med Nato.

Ifølge den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, arbejder udenlandske militærfolk på stedet. Det er dog endnu uvist, om nogen af dem er på stedet.

Reznikov kalder det "et terrorangreb", skriver han på Twitter.

Tidligere på morgenen lød det, at otte missiler var blevet affyret mod centret. Det tal er siden opjusteret til 30 missiler.

Samtidig har adskillige øjenvidner sagt til BBC, at de har hørt eksplosioner i Lviv.

Et stort antal ukrainere, der er blevet fordrevet fra deres hjem af kamphandlingerne, er taget til byen. Mange af dem håber at kunne komme videre til blandt andet Polen.

Lviv ligger omkring 70 kilometer fra grænsen til Polen og cirka 50 kilometer fra Javoriv.

Det ukrainske nyhedsbureau Unian citerer desuden brugere på sociale medier, der fortæller, at de har hørt to kraftige eksplosioner i Lviv.

En journalist fra det tyske nyhedsbureau dpa oplyser, at eksplosionerne kunne høres på den polske side af grænsen.

Natten til søndag kunne lyden af sirener høres i næsten hver region af Ukraine. Det skriver avisen The Kyiv Independent.

Også i byen Ivano-Frankivsk i det vestlige Ukraine melder borgmesteren om angreb mod lufthavnen, skriver avisen. Det er anden dag i træk, at lufthavnen er mål for angreb.

/ritzau/