Guvernør: Rusland trænger ind i belejret by i Østukraine

Russiske styrker er på vej ind i byen Sjeverodonetsk i den østukrainske region Luhansk.

Det oplyser den lokale guvernør, Serhej Gajdaj, mandag formiddag til ukrainsk tv.

- Desværre har vi skuffende nyheder: Fjenden bevæger sig ind i byen, siger han.

Sievjerodonetsk er den største by i Donbas, der tæller de to regioner Luhansk og Donetsk.

Rusland har sat gang i en stor offensiv i og omkring byen og nabobyen Lysytjansk. Det bringer Rusland tættere på målet at kontrollere hele Luhansk.

Sjeverodonetsk har i dagevis været udsat for et bombardement uden ophør. Det meste af byen, der plejede at have over 100.000 indbyggere, ligger i ruiner.

- Cirka 90 procent af bygningerne er beskadigede. Mere end to tredjedele af byens beboelsesejendomme er blevet fuldstændig ødelagt. Der er ingen telekommunikation, fortalte præsident Volodymyr Zelenskyj søndag efter at have besøgt regionen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine, som støder op til Donbas.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde søndag, at "befrielsen" af Donbas er en "ubetinget prioritet" for den russiske regering.

Under belejringen har borgerne ikke haft adgang til el og vand. Titusinder er allerede flygtet fra området.

Mandag kan guvernøren så melde, at de russiske styrker er trængt ind i byens ydre områder, samt at der er "meget voldsomme" kampe i gang.

Ukraines regering har appelleret til Vesten om at sende mere slagkraftige og langtrækkende våben. Så den ukrainske hær er i stand til at forsvare sig mod Ruslands langtrækkende våben i øst.

- Det er svært at kæmpe, når du angribes 70 kilometer derfra og ikke har noget at kæmpe tilbage med. Vi har brug for effektive våben, lød det søndag fra Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak.

/ritzau/Reuters