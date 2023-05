Guvernør skammer sig over Trumps hån af overgrebsoffer

Det var pinligt, at republikanske vælgere onsdag mødte ekspræsident Donald Trumps hån af E. Jean Carroll med bifald og højrystede grin.

Det siger guvernøren i delstaten New Hampshire, Chris Sununu, ifølge avisen The Guardian.

Han referer til et interview på CNN i onsdags, hvor Trump svarede på spørgsmål om blandt andet sin nylige dom for seksuelt overgreb og æreskrænkelse af E. Jean Carroll.

Det foregik i netop New Hampshire.

- Når man taler om et seriøst emne som det, og grin og hån og alt det, er det uden tvivl komplet pinligt og kaster ikke et positivt lys på New Hampshire, siger han i et interview med MSNBC ifølge The Guardian.

Formatet var en såkaldt town hall, som er et engelsk begreb for et interview, hvor der også bliver taget imod spørgsmål fra de fremmødte.

Chris Sununu er selv republikaner og vil ifølge The Guardian muligvis melde sig ind i kampen om at blive partiets præsidentkandidat.

Trump har anket dommen, der resulterede i, at han skal betale E. Jean Carroll i alt fem millioner dollar i erstatning. Det svarer til 34 millioner kroner.

/ritzau/