Gwyneth Paltrow vinder sag om sammenstød på skiløjpe i Utah

Et nævningeting har torsdag afgjort, at skuespilleren Gwyneth Paltrow ikke er ansvarlig for de skader, som en mand pådrog sig, da han stødte sammen med hende på en skiløjpe i den amerikanske delstat Utah i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Manden, en 76-årig pensioneret optiker ved navn Terry Sanderson, har sagt, at han under ulykken blandt andet pådrog sig en hjerneskade og brækkede ribben.

Det er et enigt nævningeting, der har afgjort, at Paltrow ikke kan holdes ansvarlig for ulykken, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sanderson har under den civile sag hævdet, at en kvinde, som han senere fandt ud af var Paltrow, stod på ski på en "ukontrolleret måde". Ifølge ham stødte hun ind i hans ryg og sendte ham ud over en bakke på skiløjpen.

Paltrow har omvendt sagt, at det ikke var hende, der forårsagede ulykken, og at det var Sanderson, der stødte ind i hende bagfra.

Sanderson havde sagsøgt skuespilleren for 300.000 dollar. Det svarer til omkring to millioner kroner.

Men nævningetinget har altså ladet sagen falde ud til Paltrows fordel og fastslår, at ulykken alene var Sandersons skyld.

Paltrow havde indgivet et modsøgsmål mod Sanderson, hvor hun søgte om erstatning på én dollar som et symbolsk beløb.

Reuters skriver, at Paltrow smilede, da dommen blev læst højt. Hendes advokat siger, at hun ikke kommer til at kommentere afgørelsen.

Paltrow har under sin vidneforklaring fortalt, at hun stod på ski med sine to børn, da "to ski kom mellem mine ben, tvang dem fra hinanden, og så var der en krop mod mig, og der var en meget underlig gryntende lyd".

Både Paltrow og Sanderson faldt efterfølgende, og Paltrow lå oven på Sanderson, har hun forklaret.

- Jeg forårsagede ikke ulykken, og jeg kan derfor ikke være skyld i noget, der efterfølgende skete med ham, har hun sagt.

Gwyneth Paltrow er blandt andet kendt for sin rolle i filmen "Shakespeare in Love", der skaffede hende en Oscar.

