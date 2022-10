Gyldendal nedlægger bogklubber og opsiger medarbejdere

Gyldendal har besluttet at nedlægge Gyldendals Bogklubber i sin nuværende form. I stedet omdannes det til en digital læseklub.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra forlaget.

Gyldendal har otte bogklubber for voksne og tre for børn. De fungerer som postordre-medlemsklubber.

- Forandringen gennemføres ved årsskiftet og indebærer afvikling af de fysiske bogklubmagasiner, samt at Gyldendal ikke længere vil sælge direkte til kunden, lyder det.

Det betyder, at alle særlige klubpriser bortfalder. Men Gyldendal vil tale med forhandlerne om at indgå i et muligt samarbejde om markedsføring af bøger, lyder det.

Som en del af abonnementet har medlemmer også automatisk fået tilsendt en udvalgt bog til særpris hver måned. Det bortfalder.

Ifølge Hanne Salomonsen, der er konstitueret administrerende direktør, er tiden løbet fra bogklubberne.

- Gyldendals bogklubber har haft en stor historisk betydning, men de er ikke længere økonomisk bæredygtige.

- Med det nye læseklub-koncept samler vi kræfterne om at inspirere vores 80.000 medlemmer, profilere Gyldendals forfattere og samtidig stimulere salget af bøger og lydbøger hos vores samarbejdspartnere, lyder det i meddelelsen.

Gyldendal oplyser til Ritzau, at forandringerne betyder, at 13 medarbejdere er blevet opsagt mandag formiddag. En enkelt er stoppet frivilligt.

I slutningen af august fratrådte den daværende administrerende direktør, Morten Hesseldahl.

Det blev meldt ud, samme dag som forlaget kom med regnskab for det første halvår af 2022.

Det viste, at omsætningen var faldet med omkring 20 millioner kroner til 416 millioner sammenlignet med samme periode sidste år.

Bestyrelsen gav udtryk for, at den økonomiske udvikling var dårligere end ventet.

På den baggrund nedjusterede forlaget sine forventninger til resten af året til en omsætning på mellem 780-820 millioner kroner. Det var 150 millioner kroner lavere end først ventet.

Hesseldahl havde blandt andet stået i spidsen for streamingtjenesten Chapter. Den havde i løbet af årets første seks måneder medført et tab på 24 millioner kroner.

Nu er Chapter er solgt fra. Det blev meddelt for under to uger siden. Det samme gælder distributionsløsningen Publizon.

Med meddelelsen mandag følger årets tredje omgang nedjusteringer for Gyldendal.

Selskabet ser nu en omsætning i 2022 på 760-790 millioner kroner.

Driftsresultatet, som er de penge, der er tilbage fra salget i en virksomhed, når udgifterne til blandt andet varer og løn er trukket fra, ventes at lande på 35-45 millioner mod tidligere ventet 50-60 millioner.

/ritzau/