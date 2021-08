H.A. Brorsons by har fået hele to nye digterruter

Første stop på digterruten for den store salmedigter H.A. Brorson begynder egentlig ved Taarnborg, hvor han de sidste 21 år af sit liv boede og digtede en del af sine elskede salmer, mens han var biskop i Ribe. Men visse onsdage i sommerperioden arrangerer sognepræsten Torben Bramming, der nu faktisk bor Taarnborg med sin præstehustru Bente Bramming, også morgensang fra toppen af tårnet i Ribe Domkirke. Det er hårdt at komme op ad de stejle trapper, men så er det også et himmelsk sted at begynde med at gå i Brorsons fodspor.