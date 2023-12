Hackere kræver millioner af spiludvikler bag Spider-Man

Den Sony-ejede spiludvikler Insomniac er angiveligt blevet ramt af et stort ransomwareangreb.

Selskabet står blandt andet bag det anmelderroste spil "Spider-Man 2" til Playstation 5.

I et ransomwareangreb holdes data og systemer som gidsel. De krypteres og gøres utilgængelige, og bagmændene kræver så en løsesum for at åbne dem igen.

Sidste uge krævede hackere 2 millioner dollar af Insomniac.

Siden er billeder fra og detaljer om det kommende "Wolverine"-spil begyndt at sprede sig på sociale medier, skriver teknologimediet The Verge. "Wolverine" er et imødeset spil om Marvel-superhelten af samme navn.

I alt skal mere end 1,3 millioner filer være blevet offentliggjort af hackergruppen Rhysida, som har taget skylden for angrebet.

Ifølge BBC omfatter hackerangrebet også private medarbejderdata og interne e-mails fra selskabet.

Flere spiludviklere er blevet hacket i senere år.

Blandt andet er billeder fra spillene "Grand Theft Auto VI" blevet offentliggjort efter et cyberangreb på selskabet Rockstar Games.

Også "Cyberpunk 2077"-udvikleren CD Projekt, Bandai Namco og Riot Games har meldt om cyberangreb i senere år, skriver The Verge.

En talsperson for hackergruppen Rhysida siger til det australske medie Cyber Daily, at angrebet er motiveret af udsigten til at tjene penge.

- Vi vidste, at spiludviklere er et nemt mål, siger personen, der udtaler sig anonymt.

Også i Danmark vurderes truslen fra cyberangreb at være høj.

- Det gælder både for cyberkriminalitet mod myndigheder, virksomheder og borgere og for myndigheder og virksomheder, der udsættes for cyberspionage fra fremmede stater, skriver Center for Cybersikkerhed på sin hjemmeside.

