Hækkerup vil ikke slække på regler om børneattester

Debat får ikke justitsminister Nick Hækkerup (S) til at se på regler for børneattester efter Umbrella-sag.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser umiddelbart i et folketingssvar at ændre på reglerne for børneattester.

Det gør han, efter debat om hvorvidt dømte i den store Umbrella-sag om deling af en krænkende video skulle have en plettet børneattest oven i en plettet straffeattest.

- Efter min mening er det ikke den rigtige vej at gå at begynde at slække på reglerne i børneattestordningen.

- Derfor er jeg også som udgangspunkt skeptisk over for at kigge på, om unge mennesker dømt i sådanne alvorlige sager ikke længere konsekvent skal have tilførslen til at fremgå af deres børneattest, skriver Nick Hækkerup i et svar til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Svaret kommer, efter at DR bragte artikler og indslag om, at unge dømt i Umbrella-sagen led under, at deres børneattest er plettet.

I sagen er flere hundrede børn og unge blevet dømt for deling af børnepornografi, efter at de havde delt en video med seksuelt indhold med to 15-årige.

En sådan dom giver en plet på de børneattester, som blandt andet institutioner, frivillige foreninger og sportsklubber bruger til at screene ansatte, der skal arbejde med børn.

- Jeg synes, at de her unge mennesker har gjort sig skyldige i noget, der ikke er i orden. Og jeg synes, de skal have en straf. Men spørgsmålet er, om det giver mening, at det også kommer på børneattesten.

- Vi lavede børneattester for at sikre, at personer med en usund seksuel interesse i mindreårige holdes ude af job som lærer eller pædagog. Men det var ikke et motiv for mange af dem, der delte materiale i Umbrella-sagen, sagde SF's retsordfører, Karina Lorentzen, i juli.

Har man en plettet børneattest, kan det være svært at få et job, og man kan risikere at bliver nægtet indrejse i for eksempel USA.

Nick Hækkerup skriver i sit svar, at han anerkender, at det har store konsekvenser at have en plettet børneattest.

- Vi skal imidlertid huske på, at digitale sexkrænkelser mod børn er særdeles alvorlige og krænkende forbrydelser, der kan have meget store personlige konsekvenser for ofrene, som fratages retten til at bestemme over egen krop og er tvunget til at leve med, at der florerer personlige, intime og sårbare videoer af dem på internettet, skriver han.

