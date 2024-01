Hæren blev indsat knap 40 gange under snestorm

Hæren blev indsat knap 40 gange under snestormen i årets første uge.

Det skriver Forsvarskommandoen på Forsvarets hjemmeside.

Her hjalp hærens mandskab med at støtte det civile beredskab, mens sneen væltede ned over Nord- og Midtjylland.

Det var hærens terrænkørende Piranha'er, der stod klar i kulissen, hvis behovet for hjælp skulle opstå.

Og det gjorde det altså. Knap 40 gange blev de terrængående maskiner sat ind for at hjælpe det civile beredskab med at nå frem.

De hjalp for eksempel til, når hverken ambulancer, plejepersonale eller politi kunne komme frem.

Det foregik dog ikke helt uden problemer. Selv nogle af hærens Piranha'er måtte give op i de massive snemængder.

Forsvaret skriver, at det har affødt en debat på sociale medier om, hvorfor der ikke var monteret sne- eller terrænkæder på køretøjerne.

Her skriver Forsvarskommandoen, at det er besætningen på steder, det vurderer, om de skal på eller ej.

Danmark har flere Piranha-modeller til rådighed. Siden midten af 1990'erne har hæren anvendt Piranha III. I 2019 udvidede hæren med typen Piranha 5.

Og det er netop Piranha 5, der er blev indsat på de danske veje for at bistå udrykningskøretøjer under onsdagens snestorm.

Snestormen var voldsommere en vanligt. Nordøst for Randers blev der målt den højeste snedybde i 13 år, mens mange bilister måtte slå koldt vand i blodet, da de måtte se sig slået ud af vejret på de jyske motorveje.

