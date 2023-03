Hærværk har gjort Jorn-maleri skrøbeligt og måske mere kendt

Selv om man med det blotte øje ikke kan se, at Asger Jorn-maleriet "Den foruroligende ælling" har været klistret til i lim og været skrevet på med permanent tusch, er der stadig levn af lim i revner og sprækker.

Resterne kan ses med mikroskop, og hærværket har gjort, at det kendte værk er blevet mere skrøbeligt og derved næsten umuligt at udlåne.

Det siger Jacob Thage, der er direktør for Museum Jorn.

- Det er blevet mere sårbart.

- Når det bliver udsat for svingninger i temperatur og fugtighed, er der risiko for, at limen, der stadig sidder tilbage i de meget, meget fine sprækker, vil udvide sig på en anden måde end malingen og dermed ødelægge billedet, siger han.

Derfor er maleriet ifølge Jacob Thage nødt til at være under opsyn på Museum Jorn.

Maleriet "Den foruroligende ælling" stammer fra 1959 og hænger til daglig på Museum Jorn i Silkeborg.

Det er skabt af den danske maler og billedkunstner Asger Jorn, der døde i 1973. Han købte et værk på et loppemarked, overmalede det og gjorde derved billedet til sit eget.

Ifølge museumsdirektøren er værket blandt museets spydspidser og derefter et eftertragtet værk for andre museer at låne. Men det er der spændt ben for med hærværket.

Det grove hærværk fandt sted i museet i april sidste år. Her gik en provokunstner ind og brugte lim til at klistre et billede af sig selv op på Asger Jorns ælling.

Ved siden af ællingen, men stadig på værket, skrev hun sin underskrift med en sort permanent tusch.

Det trængte ind i maling, revner og sprækker, og kunstkonservatorer har været i stand til at fjerne så meget, at det ikke er til at se limen med det blotte øje.

Sagen om hærværk har sat fokus på maleriet og museet. Men alligevel ser Jacob Thage intet positivt ved sagen.

- Vi støtter ikke den form for katastrofeturisme, hvor man pludselig gerne vil se et billede, som enten er blevet meget, meget dyrt eller er forsøgt ødelagt.

- Vi har altid her ønsket, at billedet bliver vist, præcist som kunstneren ønskede det. Men det er jo spørgsmålet, om man kan det fremover eller sætte særlig beskyttelse op, siger Jacob Thage.

Maleriet var væk fra museets vægge i knap et halvt år, hvor det blev restaureret, men det udstilles igen på Museum Jorn. Nu bag glas for at forebygge hærværk.

Provokunstneren er mandag af Retten i Viborg idømt halvandet års ubetinget fængsel for hærværket. Desuden skal hun betale næsten 1,9 millioner kroner i erstatning for skade og tab af værdi for værket.

