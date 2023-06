Hair-skuespiller død i motorcykelulykke i USA

Den amerikanske skuespiller Treat Williams, som blandt andet er kendt for sin rolle i filmen "Hair", er død i en trafikulykke.

Det bekræfter myndigheder i den amerikanske delstat Vermont over for flere amerikanske medier, herunder HuffPost.

Williams kom kørende på sin motorcykel i hjemstaten Vermont kørt før klokken 17 lokal tid mandag, da en bil kørte ind foran ham.

Han kunne ikke undgå at ramme den og blev slynget af sin motorcykel.

Hans kvæstelser var så alvorlige, at han senere døde på hospitalet, oplyser hans agent, Barry McPherson, til magasinet People.

- Jeg er knust. Han var den venligste fyr. Han var så talentfuld, siger agenten, der har arbejdet sammen med Williams i 15 år.

Filmudgaven af "Hair" fra 1979 blev Treat Williams' helt store gennembrud. Men allerede inden da havde han gjort opmærksom på sig selv på Broadway.

Her spillede han fra 1972 rollen som Danny Zuko i teaterversionen af "Grease" - den samme rolle, som John Travolta havde i filmudgaven af den ikoniske musicalfilm.

Ud over at have spillet rollen som den velsyngende hippie George Berger i "Hair", vil mange formentlig også huske Treat Williams for sin rolle som lægen Andy Brown i den prisvindende tv-serie "Everwood" fra 2002 til 2006.

Han har også spillet med i blandt andet actionfilmen "Deep Rising" fra 1998 og thrilleren "Things to Do in Denver When You're Dead" fra 1995.

/ritzau/