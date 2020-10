Halvdelen af danskerne vil tage imod coronavaccine

Halvdelen af danskerne er sikre på, at de vil tage imod en coronavaccine, mens 31 procent er delvist enige.

Halvdelen af danskerne er helt sikre på, at de vil tage imod en godkendt coronavaccine, hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det.

Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Samtidig svarer 31 procent, at de er delvist enige i, at de vil følge sundhedsmyndighedernes råd, hvis de anbefaler en vaccine.

- Tallene er ikke alarmerende, men de viser, at man skal have nogle flere danskere til at være sikre og trygge ved en coronavaccine, siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab.

Han er leder af forskningsprojektet bag rapporten, der undersøger danskernes adfærd og holdninger under coronapandemien.

Sundhedsmyndighederne står med en kommunikationsopgave for at få flere til at være trygge ved en coronavaccine, vurderer Michael Bang Petersen.

- Man skal anerkende og håndtere usikkerheden i befolkningen omkring, hvad en vaccine består af.

- Folk afholder sig også fra at vaccinere, fordi de ikke er personligt bekymret for at få corona. Så det handler om at få fortalt, hvordan du ved at blive vaccineret kan hjælpe folk, der er sårbare og i stor risiko.

Michael Bang Petersen mener også, at myndighederne skal begynde at fokusere på det stigende problem med spredning af forkert information om coronavacciner.

- Jeg vil anbefale, at myndighederne allerede nu tænker i, hvordan vi kan "vaccinere" befolkningen mod misinformation om vacciner.

- Her kan man relativt nemt hjælpe befolkningen med at spotte misinformation på sociale medier. Det kan være ved hjælp af korte videoer, der fortæller, hvordan man spotter "fake news". Det har vist at have en effekt.

Svarene i rapporten er indsamlet fra 13. september til 3. oktober.

Der er endnu ingen anerkendte coronavacciner på verdensplan, men flere potentielle vacciner er i de afgørende faser af test på mennesker.

EU har på vegne af Danmark og de andre medlemslande indtil videre forhåndsindkøbt tre forskellige vacciner. Aftalerne er betinget af, at vaccinerne viser sig sikre og effektive.

