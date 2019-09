Halvdelen af strandede briter fra Thomas Cook er hjemme

76 fly skal lørdag hente yderligere 16.700 kunder fra konkursramt rejsegigant hjem til Storbritannien.

Over halvdelen af de passagerer, som var strandet i udlandet som følge af konkursen i rejsegiganten Thomas Cook, nu er tilbage i Storbritannien.

- Yderligere 16.700 kunder fra den konkursramte rejsegigant ventes at blive fløjet til Storbritannien lørdag på 76 fly, oplyser Storbritanniens civile luftfartsmyndigheder, CAA.

Over halvdelen af de omkring 150.000 strandede briter, som skulle hentes hjem for statens regning, er nu i Storbritannien, hedder det om den største britiske hjælpeindsats af denne type siden Anden Verdenskrig.

Thomas Cook arrangerede årligt ferier for 19 millioner mennesker og havde i alt i omegnen af 600.000 personer afsted på ferie, da det gik konkurs.

Selskabets konkurs fulgte, efter at det gennem længere tid havde været i økonomiske problemer. Det havde et akut behov for at få tilført 200 millioner pund (1,7 milliarder danske kroner), hvis det skulle fortsætte driften.

Men forhandlinger mellem ledelsen og selskabets kreditorer og private investorer endte søndag uden resultat. Derfor måtte Thomas Cook mandag meddele, at det var gået konkurs.

Det er særligt passagerernes ændrede rejsemønstre, der har ramt Thomas Cook, som har levet af at sælge klassiske pakkerejser.

Desuden har brexit og usikkerheden, som knytter sig til Storbritanniens afsked med EU, ført til færre kunder i det britiske selskab.

Thomas Cook betragtes som verdens ældste rejseselskab. Det har næsten 22.000 medarbejdere. Heraf 9000 i Storbritannien.

/ritzau/Reuters