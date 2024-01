Hamas frigiver video med to angiveligt dræbte gidsler

Den militante bevægelse Hamas har mandag frigivet en video, hvori det oplyses, at to israelske gidsler er blevet dræbt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I videoen ses to mænd, der angiveligt er døde.

Videoen viser også en tredje person, kvinden Noa Argamani.

Hun siger i videoen, at de to mandlige gidsler er blevet dræbt i bombeangreb fra det israelske militær.

Argamani blev bortført af Hamas fra en musikfestival i det sydlige Israel under Hamas' angreb på landet den 7. oktober.

Efterfølgende gik en video af hende verden rundt. På videoen sås hun blive kørt væk på en motorcykel.

Den 26-årige kvinde er blandt de omkring 240 personer, som blev taget som gidsler af Hamas for mere end tre måneder siden.

Omkring halvdelen af dem blev frigivet under en våbenhvile mellem Hamas og Israel i november måned.

Ifølge Israel holder Hamas fortsat 132 israelere som gidsler, mens 25 skal have mistet livet under deres fangenskab.

Noa Argamani og de to mænd i videoen sås også i en anden video, som Hamas frigav søndag.

I videoen opfordrede Hamas Israel til at gøre en ende på angrebene i Gaza.

- I morgen informerer vi jer om deres skæbne, står der i en tekst i videoen.

Tidligere mandag udsendte Hamas endnu en video, hvor de tre gidslers ansigter sås.

Der bliver i videoen opstillet tre muligheder: Alle tre gidsler dræbes, nogle af dem bliver dræbt, mens nogle bliver såret, eller alle tre skånes.

Det er ikke blevet uafhængigt bekræftet, at de to mænd i videoen er blevet dræbt.

Mens Hamas opfordrer Israel til at indstille kamphandlingerne i Gaza, lyder det fra Israel, at fortsatte angreb er den eneste måde, man kan sikre, at gidslerne frigives.

Derfor vil Israel fortsat "lægge pres" på Hamas, siger den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, ved et pressemøde mandag.

Han siger dog samtidig, at Israels militære operation i Gaza nærmer sig sin afslutning.

Israels regering har siden den 7. oktober fået kritik fra dele af landets befolkning for ikke at gøre nok for at få gidslerne løsladt.

Så sent som søndag gik folk på gaden i storbyen Tel Aviv for at opfordre til, at man sikrer, at de bortførte kommer hjem.

/ritzau/