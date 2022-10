Handel med Twitter-aktier stoppes i ly af Musk-rygter

Elon Musk skulle igen ønske at købe Twitter, hvilket har ført til et stop for handel af selskabets aktie.

Først var han klar, så trak han følehornene til sig, men nu er Elon Musk angiveligt igen interesseret i at overtage det sociale medie Twitter.

Tirsdag er al handel med Twitters aktie blevet suspenderet. Det er sket i kølvandet på nyopståede rygter om, at Tesla-ejeren Musk skulle have foreslået Twitter at gå videre med handlen, der vil gøre Musk til ejer af det sociale medie.

Ifølge Reuters har Musk tilbudt Twitter, at den oprindelige aftale om, at han skal betale 54,2 dollar per aktie, kan gå igennem.

Rygterne om Musks fornyede interesse i Twitter fik selskabets aktie til at stige med 12,7 procent tirsdag, inden al handel med aktien altså blev suspenderet. Tirsdag aften dansk tid står aktien i cirka 48 dollar.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg skulle Musk have pustet nyt liv i handlen i et brev til Twitter.

I april kom en aftale på plads, hvor Elon Musk stod til at betale 44 milliarder dollar - cirka 330 milliarder kroner - for Twitter. Men så trak Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på det populære sociale medie, som Musk selv er ivrig bruger af.

Det fik Twitter til at hive Musk i retten. Selskabet mente, at Musk havde forpligtet sig til at overtage det sociale medie. Samtidig mente Musk, at Twitter havde brudt dele af den købsaftale, der var blevet lavet.

I starten af september godkendte Twitters aktionærer salget til Musk, der på det tidspunkt fortsat ikke ønskede at købe.

Efter planen skal Twitter og Musk stå over for hinanden i en retssag 17. oktober, men med tirsdagens udvikling er det ikke sikkert, det kommer til at ske.

Elon Musk er ifølge erhvervsmediet Forbes verdens rigeste person med en formue på cirka 234 milliarder dollar, hvilket svarer til 1746 milliarder kroner.

/ritzau/