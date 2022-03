”Hans Zimmer er en komponist i superligaen og den nye æra i filmmusik”

Ved at forene den finkulturelle orkestermusik med et moderne, elektronisk lydunivers har filmkomponisten Hans Zimmer etableret sig blandt historiens største. Når millioner af fans over hele verden valfarter til hans koncerter, skyldes det filmmusikkens særlige evne til at nå vores følelser