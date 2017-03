Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage

I marts 2015 døde Naja Marie Aidts søn Carl i en ulykke, 25 år gammel. Bogen "Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage" beskriver de første år fra den grusomme besked, til chokket langsomt fortager sig. Læs her et uddrag af bogen her

Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå sover hans gravide hustru og hans datter. Hun er lige akkurat tre år gammel. Udenfor er martsnatten kold og klar. Vi har været sammen hele dagen. Vi har gået tur i skoven og leget med den lille. Hun har sagt mange forunderlige ting, og hun har moret sig. Vi har talt om alt muligt, og nu sidder vi ved det runde bord i min mors stue. For livet! siger jeg, da glassene rammer hinanden. Vi har spist, vi drikker vin, vi taler om min næstældste søn. At han ikke kom ind på filmskolen, men at han kom til sidste interview. At det var en stor bedrift. At det virker, som om han er kommet sig over skuffelsen. At han vil søge ind igen til næste år. At han stadig er glad for sit arbejde som kok. At han bruger det meste af sin fritid på at klippe film. Vi savner ham. Jeg siger: Jeg savner ham. Han kunne desværre ikke være med i aften. Men jeg glæder mig sådan til at se ham i morgen, siger jeg. Hunden gør. Jeg fortæller om min yngste søn. Vi ler ad et eller andet. Min mor siger noget til hunden. Så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en lørdag aften?



Så ringer alle vores telefoner.

Det er min søster, der ringer.

Så tager min mor telefonen.

Jeg kan høre min søster skrige.

Fortuna

Fortuna

Jeg hader dig

*

Jeg skrev til dig den 13. januar 2015, to måneder og tre dage før du døde:



Hej skat



Hvordan har du det? Jeg drømte om dig i nat, du faldt og slog dig og græd. Jeg blev så ked af det i drømmen. Jeg vågnede ved, at jeg græd.

Du skrev straks tilbage:



Haha! Jeg har det godt! Jeg sidder og klipper. Jeg tror det bliver en god film.



*

Vi stod i mit køkken, nytårsdag 2015. Vi talte om din oldefar, som døde for nogle år siden. Han blev fireoghalvfems år gammel. Du elskede din oldefar, han elskede dig.



Du sagde: ”Jeg er ikke bange for døden. Det har jeg aldrig været.”



Jeg sagde: ”Det er jeg. Når jeg dør, skal I brænde mig, jeg vil ikke ned i den kolde jord.”

Du lo. Så sagde du: ”Jeg vil begraves. Jeg ønsker at indgå i det store kredsløb. Jeg elsker naturen, jeg vil være en del af den.”



Jeg lo.



Jeg sagde: ”Det er du allerede.”



Jeg sagde: ”Whatever. Det skal jeg gudskelov ikke være med til.”

Læs også: Hvad en familie faktisk kan rumme

I din grønne jakkes lomme fandt jeg en lille bog. Walt Whitmans digte. Smukt indbundet af din oldefar, skind og guldbogstaver. Hans navn stod i den. Min mor havde foræret dig den.



Jeg elsker Naturen. Jeg vil gaa ud til Skrænten i Skoven og klæde mig nøgen af,

Jeg er syg efter at kende Migselv.

Mit Aandedræts fine Taage,

de mange Lyde og Ting i Skoven, Ekko, Rislen, sagte Susen,

Kærlighedsrod, Silkespind, Kløfter og Ranker,

mit Hjertes Hamren, Blod og Luft, som strømmer i mine Lunger …



Sangen om Migselv.”



Bliv hos mig i Dag og i Nat og du skal lære Oprindelsen til al

Digtning at kende



Da jeg fandt bogen i din grønne jakke, var du død. Det var i marts 2015.



Du synger i mig.