Harry Potter-forfatter udgiver nyt eventyr gratis på nettet

Fra tirsdag og løbende frem til 10. juli vil der hver hverdag blive udgivet kapitler fra ny J.K. Rowling-bog.

Den britiske forfatter J.K. Rowling har tirsdag afsløret, at hun løbende frem til midten af juli vil udgive et helt nyt eventyr online.

Det sker i en række opslag på Twitter.

Nye kapitler fra bogen, der har titlen "The Ickabog", vil blive udgivet gratis på nettet hver hverdag fra tirsdag og frem til 10. juli.

- "The Ickabog" er en historie om at fortælle sandheden og om magtmisbrug. Temaerne er tidsløse og relevante i enhver tid og ethvert land, siger hun.

54-årige J.K. Rowling er bedst kendt for sine ultrapopulære bøger om troldmanden Harry Potter. Hun understreger dog, at det nye eventyr ikke har noget med Harry Potter-universet at gøre.

De første to kapitler af den nye bog er blevet udgivet tirsdag eftermiddag.

- Jeg har besluttet at udgive "The Ickabog" gratis online, så børn, der er ramt af nedlukning eller er tilbage i skolen i disse underlige, foruroligende tider, kan læse den eller få den læst højt, siger Rowling.

Det nye eventyr vil blive udgivet som samlet bog i november.

J.K. Rowling har opfordret børn til at indsende bud på illustrationer til hvert af de udgivne kapitler. De bedste vil blive brugt i den endelige bog.

Hun fortæller desuden, at den hovedsageligt håndskrevne historie har ligget på hendes loft i næsten et årti indtil for et par uger siden.

De seneste par uger har hun brugt på at omskrive dele af historien.

I og med at bogen er flere år gammel, skal den heller ikke ses som en kommentar på det igangværende coronavirusudbrud, siger Rowling.

- For at komme et åbenlyst spørgsmål i møde: Idéen kom til mig for over et årti siden, så det er ikke meningen, at det skal være et svar på alt det, der sker i verden lige nu, siger J.K. Rowling.

Rowlings bøger om Harry Potter er blevet oversat til mere end 80 forskellige sprog. Der er solgt over 500 millioner kopier.

Det vides endnu ikke, hvornår en eventuel oversættelse til dansk vil være tilgængelig. På Twitter skriver J.K. Rowling:

- Oversættelser vil blive gjort tilgængelige, så snart de er til rådighed. Hold øje med "The Ickabog-"hjemmesiden.

/ritzau/Reuters