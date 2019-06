Siden menneskets første skridt på landjorden har det set tilbage mod havet med skræk og fascination. I anledning af FN’s internationale havdag i dag, tager Kristeligt Dagblad på en rejse gennem menneskets mange litterære skrifter til og om havet. For noget kunne tyde på, at forholdet mellem hav og menneske er udfordret af moderne tanker om teknologi og autonomi. Men måske er der hjælp at hente i fortidens maritime erfaringer