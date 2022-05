Heard afviser at have efterladt afføring i Johnny Depps seng

Skuespillerinden Amber Heard har mandag endnu engang indtaget vidneskranken i en af USA's mest profilerede retssager.

I sagen er Amber Heard sagsøgt for 50 millioner af sin kendte eksmand, skuespiller Johnny Depp, for injurier, mens Heard har sagsøgt Depp for det dobbelte beløb for at kalde hende en løgner.

Heard bliver blandt andet beskyldt af sin eksmand for at have efterladt afføring i deres seng efter et skænderi mellem dem på skuespillerindens 30-års fødselsdagsfest i 2016.

En beskyldning, som Amber Heard afviser i retten mandag. Her siger hun, at det i stedet var parrets hund Boo, der havde afføringsproblemer, og indimellem lavede stort i huset og i sengen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I retten fortæller Heard til de syv nævninger, at hun synes, at det er ulækkert.

Hun afviser også beskyldninger fra vidner indkaldt af eksmanden om, at hun skulle have lagt afføringen i sengen som en joke.

- Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvilken voksen kvinde der ville gøre det. Jeg var heller ikke i humør til at lave sjov. Mit liv var ved at falde fra hinanden.

- Jeg var lige blevet angrebet på min 30-års fødselsdag af min voldelige mand, som jeg elskede helt vildt og blev nødt til at forlade, siger den nu 36-årige skuespillerinde.

Amber Heard fortæller, at parret var blevet uvenner, da Johnny Depp var dukket for sent op til hendes fødselsdagsfest.

Det udløste skænderiet, hvor parret skubbede til hinanden, hvilket ifølge Heard resulterede i, at Depp kastede en champagneflaske efter hende. Flasken ramte og knuste et maleri, inden den ramte Heard.

Skuespillerinden, der blandt andet er kendt for sin rolle i filmen "Aquaman", har også tidligere under retssagen anklaget sin eksmand for at være voldelig.

Heards beretninger mandag kommer, næsten en måned efter at den 58-årige Johnny Depp gav sin forklaringer i retten. Her afviste Depp at have slået sin ekskone.

Parret blev skilt i 2017 efter mindre end to års ægteskab.

Johnny Depp, der engang var blandt de største stjerner i Hollywood, har sagt, at retssagen har kostet ham "alt". En ny "Pirates of the Caribbean"-film er blevet sat på pause, og filmserien "Fantastiske skabninger" har fundet en erstatning for skuespilleren.

For mindre end to år siden tabte Johnny Depp en sag mod den britiske tabloidavis The Sun. Avisen havde kaldt ham en "wife beater" (en der slår sin hustru, red.).

Under en retssag i London blev det afgjort, at han flere gange havde overfaldet Amber Heard og fået hende til at frygte for sit liv.

/ritzau/dpa