Heard er ude af stand til at betale kæmpeerstatning til Depp

Amber Heard planlægger at appellere afgørelse, som pålægger hende at betale mange millioner til Johnny Depp.

Skuespiller Amber Heard har ikke råd til at betale erstatning til sin eksmand, skuespilleren Johnny Depp.

Det siger hendes advokat torsdag, efter at et nævningeting onsdag besluttede, at hun skal betale 15 millioner dollar til Johnny Depp for at have ærekrænket ham.

De 15 millioner dollar var dog delt op i to bidder, hvoraf det ene beløb var 10 millioner dollar og det andet 5 millioner dollar. Den anden bid af erstatningen er der et loft på i Virginia, hvor sagen fandt sted, på 350.000 dollar.

Derfor er det samlede beløb, hun i sidste ende skal betale, 10,35 millioner dollar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nævningetinget meddelte desuden, at Depp skulle betale to millioner dollar til Heard som følge af det kontrasøgsmål, hun havde rejst mod ham.

Men det ændrer ikke på, at hun ikke er i stand til at betale beløbet. 10,35 millioner dollar svarer til cirka 72 millioner kroner.

Hendes advokat Elaine Bredehoft blev torsdag i et tv-program på kanalen NBC spurgt om, hvorvidt Heard ville være i stand til at betale.

- Nej, slet ikke, lød svaret.

Hun tilføjede, at Heard planlægger at appellere afgørelsen.

Det var Johnny Depp, der først sagsøgte sin ekskone for 50 millioner dollar og anklagede hende for injurier.

Årsagen er, at hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet mishandling i hjemmet.

36-årige Amber Heard nævnte ikke Johnny Depps navn i klummen, der blev bragt i avisen The Washington Post.

Hun sagsøgte efterfølgende sin eksmand Depp for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.

Nævningetinget har skullet tage stilling til begge søgsmål. Og Depp gik umiddelbart derfra som den største vinder i den højtprofilerede sag.

Parret blev skilt i 2017 efter mindre end to års ægteskab.

58-årige Johnny Depp, der engang var blandt de største stjerner i Hollywood, har sagt, at retssagen har kostet ham "alt".

En ny "Pirates of the Caribbean"-film er blevet sat på pause, og filmserien "Fantastiske skabninger" har fundet en erstatning for skuespilleren.

For mindre end to år siden tabte Johnny Depp en sag mod den britiske tabloidavis The Sun. Avisen havde kaldt ham en "wife beater" (hustrumishandler, red.).

Under en retssag i London blev det afgjort, at han flere gange havde overfaldet Amber Heard og fået hende til at frygte for sit liv.

Dusinvis af personer har vidnet under retssagen, herunder bodyguards, agenter, læger, venner og familie.

Depp og Heard har begge tilbragt flere dage i vidneskranken under retssagen, som er blevet sendt på tv. Fra vidneskranken har de skiftevis anklaget modparten for at begå vold i hjemmet.

/ritzau/AFP