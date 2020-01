Heavyrockeren Ozzy Osbourne har fået Parkinsons syge

Parkinsons syge er ikke nogen dødsdom, understreger Ozzy Osbournes hustru, Sharon Osbourne, på morgen-tv.

Mørkets prins Ozzy Osbourne lider af sygdommen Parkinsons.

Det afslørede han, da han gæstede tv-programmet "Good Morning America" med sin hustru, Sharon Osbourne, mandag.

Afsløringen forklarer mange af de symptomer, den 71-årige brite har kæmpet med, siden et fald for et år siden tvang ham til at udsætte hele sin koncertturné i 2019.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Sharon Osbourne fortæller på det amerikanske morgen-tv, at hendes mand lider af "Parkin to". Det betyder sandsynligvis, at Ozzy Osbourne har Parkinsons syge i fase to.

Ifølge Dansk Selskab For Bevægeforstyrrelser (Danmodis) er der fire faser, hvor fase et er diagnosen, og fase fire er den palliative fase.

Imens beskriver Hoehn og Yahr-skalaen, der bruges til at måle sygdommen, også en fase fem. Her har personen brug for omfattende pleje.

- Der er så mange forskellige typer af Parkinsons. Selv i enhver form for fantasi er det ikke nogen dødsdom. Men sygdommen påvirker selvfølgelig visse nerver i din krop, siger Sharon Osbourne på "Good Morning America".

- Det er som om, at du har en god dag og så endnu en god dag og så en rigtig dårlig dag, tilføjer hun.

Ozzy Osbourne selv kalder sin nuværende situation for "mild".

Samtidig fortæller han, at han er på en meget lav dosis medicin, og at han er ivrig efter at komme ud og spille igen.

Ifølge parret fik Ozzy Osbourne stillet diagnosen i februar sidste år, men familien har valgt at holde den skjult indtil nu.

For et år siden faldt Ozzy Osbourne, da han var stået op om natten for at gå på toilet.

Herefter gennemgik han en nakkeoperation og brugte måneder på at komme sig.

Hans turné i 2019 blev udskudt til 2020 og starter efter planen i Atlanta, USA, i slutningen af maj.

