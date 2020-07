Hele Danmarks huskomponist Bent Fabricius-Bjerre er død

Efter kort tids sygdom er komponisten Bent Fabricius-Bjerre død. Han blev 95 år.

Komponisten Bent Fabricius-Bjerre er død efter kort tids sygdom, oplyser familien i en mail. Han blev 95 år.

Bent Fabricius-Bjerre er blandt andet kendt for at stå bag de berømte temaer til "Olsen Banden" og "Matador". Han har også stået bag musik til en række ballet-, musical- og teaterstykker gennem årene.

Familien oplyser, at bisættelsen vil foregå privat.

Bent Fabricius-Bjerre har i generationer været en af Danmarks bedst kendte komponister og musikere. Han startede karrieren allerede i en alder af 17 år.

Det helt store musikalske gennembrud kom i 1961, da han komponerede kendingsmelodien til tv-programmet "Omkring et flygel", som han også var vært i.

Under kunstnernavnet "Bent Fabric and His Piano" lancerede den da 38-årige dansker "Omkring et flygel" i USA - her med titlen "Alley Cat".

Nummeret strøg direkte ind i toppen af den prestigefyldte hitliste Billboard Hot 100 og indbragte i 1962 baggårdskatten "Bent Fabric" en Grammy i kategorien bedste rock and roll-indspilning.

Siden da kom som beskrevet blandt andet titelmelodier, der er blevet en fasttømret del af Danmark og dansk historie.

Alderen standsede samtidig ikke Bent Fabricius-Bjerre i fortsat at optræde, spille tennis og sågar medvirke i spillefilm.

For to år siden, da han modtog en "life achievement award" i den sydfranske by Cannes, sagde han:

- Jeg synes, jeg har prøvet alt. Jeg har aldrig skrevet en symfoni, men det tror jeg ikke, jeg ville kunne, dels fordi jeg ikke har haft tid til det. Det er jo et kæmpearbejde.

Hans fortsatte indsats og medvirken tv og film gjorde samtidig, at han var kendt og vellidt hos både gamle og unge.

- Det er jo nok fordi, jeg er blevet ved. Og fordi jeg har lavet meget. Folk i alle aldre kan huske mig. De helt unge husker mig dog mest for min rolle i "Klovn"-filmen, sagde han i Cannes.

