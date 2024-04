Helene Frank vinder X Factor 2024

Simon Kvamms voksne solist, Helene Frank, sang sig til seernes stemmer og har vundet "X Factor" 2024.

Den 28-årige efterskolelærer fra Haderslev snuppede fredag aften sejren som den 17. i rækken siden programmets danske premiere tilbage i 2008.

Det skete foran et fyldt Arena Randers.

- Det er skørt. Hold da op. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil bare sige. Tusind tak for alt, sagde en overvældet, men rolig Helene Frank.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er Simon Kvamms anden sejr i programmet, som han entrerede i sidste sæson, hvor han vandt med venindeduoen Rosél.

- Helene... Frank... Du kom hertil fra det danske mindretal i Tyskland. Du viste en lillebitte kim af noget, som viste sig at kunne blive foldet ud til en decideret juvel show efter show. Det er virkelig musik, du er trådt ind på med på denne her scene med, lød det fra hendes mentor.

Med X Factor-sejren scorer Helene Frank en pladekontrakt med Universal Music.

Hun bliver fløjet til Stockholm for at indspille sin første single, og så får hun også et komplet hjemmestudie og et skræddersyet forløb på Danish Songwriting Academy, som indeholder sessions med producere og sangskrivere, oplyser TV 2.

Vinderen blev udråbt af programmets nye vært, Maria Fantino, som overtog tjansen efter Sofie Lindes bebudede exit efter sidste sæson.

Finalen stod mellem Thomas Blachmans unge solist, Cristian Oprea, og Simon Kvamms gruppe, Selmani, og voksne artist, Helene Frank.

"X Factors" tredje dommer, Oh Land, der gjorde comeback i programmet efter tre sæsoners fravær, overværede finalen uden nogen deltagere på scenen.

Hendes tre udvalgte talenter blev stemt ud i ugerne op til finalen. Hendes sidste deltager, unge Elva, røg ud for en uge siden i semifinalen.

Alle tre finalister var på scenen to gange. Først med en sang valgt af deres dommer og dernæst i en duet med en kendt kunstner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cristian Oprea side om side med Guldimund. Helene Frank sang med Søren Huss - og spillede saxofon til - mens Selmani havde både Benjamin Hav og sangeren Ella Augusta med på vokal, inden deres optræden endte i kosovosk-albansk folkedans som en hyldest til brødrenes ophav.

Herefter blev tre til to, da Thomas Blachmans unge solist, Cristian Oprea, fik færrest stemmer i første afstemningsrunde. Der lød ganske kortvarigt buhråb, da klimademonstranter stormede scenen. Men de blev hurtigt hevet ned igen.

Afstemningsrunden havde været ganske tæt, lød det fra værten, Maria Fantino. Og det tætte løb har afspejlet sig gennem sæsonen i bookmakernes vurderinger, som ikke har peget på en entydig vinder, men som har haft alle tre finalister i toppen.

De to tilbageværende finalister, Simon Kvamms gruppe, Selmani, og voksne solist, Helene Frank, var herefter på scenen endnu en gang. Og som deres sidste nummer i "X Factor" fremførte de deres bud på en nyskrevet finalesang.

Helene Frank fik lov til at synge sin sang, "Verden findes", igen, da hun fik flest stemmer i den sidste afstemningsrunde og dermed vandt årets "X Factor".

Til vinter vender "X Factor" tilbage med endnu en sæson, som bliver den 18. i rækken. Det annoncerede TV 2 allerede kort inden showstart, og man kan allerede tilmelde sig.

Hvem der bliver vært og dommere i den kommende sæson, har TV 2 endnu ikke meldt ud.

/ritzau/