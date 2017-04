Helle Thorning-Schmidt er tilbage på Borgen

Ditte Ejlerskovs portræt af forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er netop blevet afsløret på Christiansborg

Statsministerportrætterne på Christiansborg er en særlig tradition og giver ofte anledning til kritik og kontroverser.



Anker Jørgensen (S) har eksempelvis haft to forskellige portrætter på Borgen, og kunstneren Simone Aaberg Kern burde ifølge anmeldere "skamme sig" over sit maleri af Anders Fogh Rasmussen (V) med Nato-stjerne og et militærfly.



Nu er turen kommet til tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), hvis længe ventede portræt netop er blevet afsløret på Christiansborg.

Bag værket står maleren Ditte Ejlerskov, som Helle Thorning-Schmidt ifølge traditionen selv har valgt til at udføre portrættet.



I forbindelse med afsløringen holdt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, Helle Thorning-Schmidt og Ditte Ejlerskov selv tale. Folketingets formand lagde blandt andet vægt på, at Helle Thorning bliver den første kvinde i en ellers ubrudt række af mandlige statsministre, der kommer op at hænge på Christiansborg.



”Jeg har selv børnebørn, og tre af pigerne er på nogenlunde samme alder som dine døtre. De tilhører en generation af piger, der er vokset op i en tid, hvor det var dig, der tonede frem i baggrunden på tv-skærmene i nyhederne og debatprogrammerne. Jeg er sikker på, at de midt i deres lege og deres venindesnak, og hvad de nu har været optaget af som børn, har kigget op på skærmen en gang imellem og tænkt: Hun er sej, hende der. Med en naturlig bevidsthed om, at selvfølgelig kan en kvinde blive statsminister, hvis det er det, hun vil,” lød det fra Pia Kjærsgaard.



Portrættet bliver hængt op sammen med de øvrige statsministerportrætter i Vandrehallen tæt på Landstingssalen, hvor det kan ses i forbindelse med omvisninger i Folketinget. Men det er også muligt at sidde hjemmefra og se malerierne via Google Art Project.



Ifølge hjemmesiden kunsten.nu er Ditte Ejlerskov, der er født i 1982, som kunstner præget af sin tid med et højt aktivitetsniveau på de sociale medier. Hun er optaget af begreberne perception og magt og ”forholder sig eksperimenterende til maleriet som medium”, og ofte er hendes udstillinger en blanding af installationskunst, tekst, grafik og video.



Nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er endnu ikke at finde blandt portrætterne. Det skyldes, at en statsminister ikke males, før denne med sikkerhed er færdig som landets leder for al fremtid.