Helle Thornings lyserøde kjole skal udstilles af Nationalmuseet

Når Nationalmuseet til oktober udstiller en række kjoler og festtøj, som har været i brug til de kongelige fester på Christiansborg, er Helle Thorning-Schmidts (S) meget omtalte kjole fra søndagens gallataffel med.

Det oplyser Nationalmuseet til Ritzau.

Mirja Thaulow, som er museumsinspektør ved Nationalmuseet på Christiansborg Slot, fortæller, at museet kunne se, at det var en kjole, som der er mange holdninger til.

- Derfor synes vi, at det var spændende at have med som et eksempel på, hvordan kan man klæde sig lige nu, når man skal til kongelig fest på Christiansborg, siger hun.

Hun fremhæver også, at det er en kjole, som skiller sig ud.

Da dronning Margrethe søndag fejrede sit 50-års regeringsjubilæum med et gallataffel, mødte forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) op i en lyserød kjole.

Kjolen har siden skabt debat. Blandt andet om, hvorvidt den levede op til den dresscode, der er til et gallataffel.

- Det er et rigtigt godt eksempel på de kjoler, som man bærer til fester. Men samtidig er det jo spændende, at den kan få folk til at mene mange forskellige ting. Det er jo ikke altid, at sådan nogle balkjoler gør det, siger Mirja Thaulow.

Hun fortæller også, at museet var på udkig efter kjoler og festtøj, som folk lagde særlig mærke til, da gallataflet løb af stablen søndag.

Udstillingen har også andre kjoler, som er blevet lagt mærke til. En rød kjole, som Ghita Nørby havde på til kunstnerbal på Christiansborg i 2016, vakte eksempelvis også debat umiddelbart efter festen på de bonede gulve.

I alt vil der blive udstillet over 50 festdragter.

Udstillingen åbner på Christiansborg Slot 6. oktober i De Kongelige Repræsentationslokaler. Man kan se udstillingen frem til 18. december.

