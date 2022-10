Hemmelig koldkrigsbunker åbner som museum til februar

Bunker, der skulle huse regering og regent i tilfælde af atomangreb under Den Kolde Krig, åbner som museum.

En hemmelig bunker, der skulle huse regering, regent og embedsmænd i tilfælde af en atomkrig, slår dørene op for publikum til februar næste år.

Det oplyser Nordjyske Museer i en pressemeddelelse.

Det er Regeringsanlægget Vestdanmark - Regan Vest - der genåbner som museum i Rold Skov syd for Aalborg.

Regan Vest blev opført i al hemmelighed i årene 1963 til 1968.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 5500 kvadratmeter store bunker er bygget til at kunne modstå angreb med atomvåben.

I 2012 blev bunkeren taget ud af beredskabsplanerne, og det var først i den forbindelse, at anlægget kom til offentlighedens kendskab.

Lige siden har lokale kræfter arbejdet på at samle penge sammen til at omdanne bunkeren til museum og opføre et velkomstcenter.

- Det er noget, som vi har arbejdet på i over ti år, og som har krævet meget af såvel museets medarbejdere, projektets rådgivere og entreprenører.

- Nu er vi endelig nået ind på opløbsstrækningen, hvor målstregen er i sigte, siger Lars Christian Nørbach, direktør for Nordjyske Museer, som koldkrigsmuseet er en del af.

Det nye museums hovedattraktion er den atomsikre bunker, der står uberørt og fuldt møbleret med det originale interiør intakt.

Det er lige fra Arne Jacobsen-stole og lamper over sengetøj fra Nordisk Fjer til kommunikationsudstyr, Nato-stempler og papirklips.

Indgangen til bunkeren ligger skjult bag en helt almindelig gul murstensvilla.

Her boede bunkerens maskinmester med sin familie indtil 2010. Villaen er også åben for publikum.

Nær villaen og indgangen til bunkeren er opført et velkomstcenter, og her udstilles blandt andet genstande fra atombombningen af Hiroshima i 1945.

Forskellige fonde, blandt andre Realdania, Aalborg og Rebild kommuner samt staten bidrager til finansieringen af museet.

Regan Vest åbner for publikum mandag 13. februar 2023.

/ritzau/