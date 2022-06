Henning Jensen: Jeg søgte psykologhjælp hos min kulturminister

Henning Jensen har måttet finde sin egen vej til lykke gennem flere depressioner, der bundede i, at moren altid skammede sig over sin ellers succesfulde skuespillersøn. Han var i hendes øjne "en skidt knægt", og det er også titlen på hans nye erindringsbog

Glæden er en gåde eller måske ligefrem et mirakel, der kommer, når man mindst venter det – ligesom foråret og sommeren, der nu pludselig har klædt naturen på i glade farver. Sådan en overflod af liv kan virke utænkelig om vinteren, hvor alting kan føles livløst som en af dybe depressioner, der har plaget skuespilleren og forfatteren Henning Jensen flere gange gennem livet.

”Når man står midt i mørket, tror man jo, at det aldrig slutter. Men det største håb midt i en depression er, at det ikke varer ved,” siger Henning Jensen og lader et mildt smil vokse frem i ansigt, mens han kigger fornøjet ud i sommerhushaven i Rågeleje, hvor fuglene synger ubekymret, og nyt liv titter frem overalt.