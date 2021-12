Her er årets mest læste kultur-historier

Foto: Leif Tuxen

Ud af det blå fik filosofiprofessor Lars-Henrik Schmidt konstateret uhelbredelig kræft. Her i livet må vi klynge os til kærligheden, siger han i dette sidste interview, som blev den mest læste artikel fra Kristeligt Dagblads kulturredaktion i 2021.

"Jeg vidste, at jeg en dag skulle lukke butikken, men vi havde ikke regnet med, at det var nu, hvor jeg egentlig havde tænkt, at jeg skulle til at nyde mit otium og som Cicero passe min have og mit bibliotek og kysse min kone. Det havde jeg virkelig lagt an til, at vi skulle. Vi har rejst verden rundt, det er ikke det, der interesserer os mere. Nu ville vi bare fede den på den måde og være glade for at have fået de børnebørn,” sagde han i juli. I september var han død.

Foto: Mikkel Møller Jørgensen.

En ny modetendens blandt kvinder vinder frem i de større byer: Anna og Lotte-core hedder den, fordi de to dukker fra børne-tv er blevet stilikoner, og artiklen om den tendens blev den næstmest læste kulturartikel i år.

Forklaringen på tendensen: For det første har coronakrisen gjort, at mange har måttet tilbringe meget af deres tid bag hjemmets fire vægge, hvor business-tøjet og make-up er blevet lagt på hylden og erstattet af behageligt joggingtøj. For det andet har krisen givet mere tid til gør-det-selv-projekter, hvor folk har strikket deres eget tøj.

”Vi propper vores børn i det mest praktiske tøj, og nu er vi selv kommet dertil, hvor vi hopper i en flyverdragt med nattøj indenunder, fordi det er nemt, og der ikke er nogen, vi skal gøre os til for,” siger forfatter og trendekspert Louise Byg Kongsholm.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Udgangspunktet for tv- og radioværten Adrian Lloyd Hughes’ podcast, "Mors afskedsbrev", er hans mors død. Han – og ikke mindst hans brødre – havde et anstrengt forhold til deres mor, Jette Dreyer Hughes, men de blev dog alligevel temmelig overraskede, da de læste et efterladt brev fra hende. Her udtrykte moderen, hvad der ikke kan forstås som andet end foragt for sine børn, bortset fra lille Adrian.

"Man kan simpelthen høre, ja, nærmest føle, de psykologiske omkostningers træk på den personlige konto, når han fortæller og interviewer sine brødre og sin far. Hughes har investeret så meget af sig selv og sin familie i denne podcast, at det er temmelig umuligt ikke at lytte med," skriver Jes Fabricius Møller i anmeldelsen af podcasten, som blev den tredje mest læste kulturartikel.

Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix.

Michael Stoltze har tidligere mistet sin moster i en trafikulykke og sin tvillingebror i en drukneulykke. I efteråret begik hans yngste søn selvmord. Trods disse tragedier finder biologen og forfatteren håb i den bornholmske skovbund og i påskens opstandelsesbudskab.

"I en sorg- og choktilstand tror jeg, at man griber ud efter hvad som helst. Som efter et sønderbombet skib er eksploderet, så griber man fast i vragresterne og holder sig til dem. Og for mig er det, ud over den fantastiske støtte fra min kæreste Mona, at se masser af billeder fra hans liv, uanset hvor ondt det gør, kredse om alle de gode minder og om at sanse naturen,” sagde han i dette interview.

Foto: Leif Tuxen

Tønder Kirkegård er historien om det dansk-tyske forhold. Kirkegården blev anlagt i 1814, og her er minder fra samtlige krige, landsdelen har været indfanget i, og mange forbrødringer også. I vor tid fylder det sidste mest, forklarer kirkegårdsleder Jørn Skov, som viste Kristeligt Dagblad rundt på kirkegården.

”Vi kalder det en grænsekirkegård, men vi kunne lige så godt kalde den inkluderende. Vi har meget fokus på, at vi er her for alle. Vi skal ikke have konflikter her, og det er netop konfliktarven, der spiller ind på det bevidst åbne fokus,” siger han.

Foto: Julie Meldhede Kristensen

Gennem den 93-årige Lilis livshistorie udfolder Svend Brinkmann i bogen ”Vi er det liv vi lever” en velgørende kritik af den moderne frit-valg-på-alle-hylder-filosofi. Det er en velfortalt, lettilgængelig og tankevækkende bog, som de fleste unge formentlig også kan læse med udbytte.

Genremæssigt er ”Vi er det liv vi lever” en slags selvhjælpsbog, der ikke er bange for at generalisere og tale personligt. Men som tidligere vender Brinkmann formen på hovedet og peger væk fra selvet, over mod de andre, skriver kulturredaktør Michael Bach Henriksen i sin anmeldelse, der er blandt de mest læste kulturartikler i år.

Foto: Linda Kastrup/Scanpix Ritzau.

I dokumentaren ”Dronningens mand” tager instruktøren Ole Juncker og journalisten Stéphanie Surrugue os igennem årtierne fra oktober 1966 til prins Henriks død i 2018. Det er gamle lyd- og billedklip fra hele perioden, der udgør dokumentaren. Det er et redigeret forsøg på at komme ned i en bestemt forståelse af prinsen og hans skæbne.

Det store kildne spørgsmål i dokumentaren er spørgsmålet om prinsens position. Det er også det omdrejningspunkt, dokumentaren er skåret til over. Hvad skal han være? Noget i sig selv, som en dronning til en konge eller bare en nærmest usynlig nummer to? Læs anmeldelsen her.

Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Michael Falch var i marts - efter et år med coronapandemien - aktuel med den Pontoppidan-inspirerede erindringsroman ”Over stregen”. Siden han som en stor dreng læste ”Lykke-Per”, har han frygtet at ende som titelpersonen, der i romanklassikeren kun finder små glimt af den lunefulde lykke, inden han ender sine dage langt væk fra lands ret og lov i ensomhed i Thy.

”For mig er det en roman, der ender i fortvivlelse på grund af det moderne menneskes ego-evangelium, hvor mennesket selv er blevet Gud. Og det kan vi ikke bære. Per bliver som det moderne menneske, der ikke kan indgå bindende relationer,” sagde Michael Falch i dette interview.

Foto: Jens Dresling/ Ritzau Scanpix

Det er 20 år siden, at billedhuggeren Ingvar Cronhammar fik opstillet sit enorme værk ”Elia” i Herning. Jubilæet står dog i skyggen af, at der nu er sket hele tre dødsfald på værket, der består af en sort kuppel på 60 meter i diameter og fire 32 meter høje søjler. Kulturudvalgsformand ser dog ingen grund til lukning, lyder det i denne artikel fra marts, der er blandt de ti mest læste kulturartiker i år.

Foto: Johanne Teglgård Olsen

Jesper Skibby blev kendt som cykelsportens sjove mand, der fejrede sine succeser med rappe replikker. Men da karrieren stoppede, mistede han både sin identitet og sin livslyst. I dag tror han, at det var Gud, der standsede hans selvmordsforsøg.

”Jeg havde det, som om mit navn allerede stod på en af de dødsannoncer, man gemmer bag i aviserne. Jeg var blevet glemt. Engang var jeg ham, som kunne få alle til at grine. Og ham som altid fik opmærksomhed. Ham som kunne noget. Ham som kunne vinde over de andre. Men nu vidste jeg ikke længere, hvem jeg var," siger han i dette interview, der blev givet i anledning af selvbiografien "Engang var jeg Jesper Skibby”, der udkom i marts.