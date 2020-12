Her er årets mest læste artikler om kultur

Casper Christensen, Marianne Stidsen og Carsten Jensen er at finde blandt hovedpersonerne i 2020's mest læste historier fra kulturredaktionen

1. Hanne-Vibeke Holst om coronavirus: Jeg har hele tiden vidst, at det her ville ske

For forfatter Hanne-Vibeke Holst er tanken om en verdensomspændende pandemi ikke ny. Allerede i 2017 skrev hun romanen ”Som pesten”, der pludselig synes uhyggeligt aktuel – ja, nærmest profetisk. Ifølge forfatteren selv er det ikke første gang, hun oplever at være forudseende i sit forfatterskab:

”Jeg er optaget af min samtid og scanner konstant for nye tendenser og tegn på forandringer. Derfor er jeg ofte forud for min tid. Da jeg skrev ’Som pesten’, kunne jeg se, at risikoen for en pandemi var blevet større, fordi vi lever, som vi gør,” fortæller hun. Læs interviewet her.

2. Sørine Gotfredsen anmelder Casper Christensens biografi: Man tror, det er løgn

Komikeren Casper Christensen har længe været et fænomen i dansk underholdning. Uanset om man finder ham morsom eller ej, ligger det fast, at han har været en ustoppelig kraft, og derfor kan det undre, at hans biografi ikke har været skrevet noget før, skriver sognepræst Sørine Gotfredsen i sin anmeldelse. For med Martin Kongstads ”Casper” falder nogle brikker på plads:

”Det interessante, som gør denne bog til noget særligt, er beskrivelsen af Casper Christensen som et barn af noget meget større end biologisk ophav, en epoke, nemlig. Han er barn af et frisind, der er gået amok, en manisk seksuel fiksering, en ophøjelse af det larmende og respektløse individ samt en umådeligt stupid dyrkelse af berømmelse og statussymboler.” Læs anmeldelsen her.

3. Manden bag kæmpehittet ”Kære linedanser”: Sangen er det mest basale, vi har

Per Krøis Kjærsgaard er forstander på Osted Fri- og Efterskole – og så står han bag sange som ”Kære linedanser” og ”Gi’ os lyset tilbage”. Under forårets coronakarantæne livestreamede han fællessang til sine elever og deres familier hver morgen. For selvom man må undvære hinanden, behøver man ikke at undvære sangen, mener han:

”De sange, vi synger, er det mest basale, vi har. Når man er barn, betyder sangene måske én ting, når man er voksen noget andet. Når man så bliver bedsteforælder og senere rigtig gammel, får de ny betydning. Sangene flytter sig med os og slår nye strenge an, afhængigt af, hvor vi er i livet.” Læs interviewet her.

4. Marianne Stidsen: Jeg har nok været for negativ

Var det ikke Marianne Stidsen, der forrige efterår kaldte MeToo-bølgen for en ”terrorbevægelse”? Jo. Det er også hende, som har sammenlignet identitetspolitikken på Københavns Universitet, hvor hun selv arbejder til daglig, med det totalitære regime i Nazityskland. I dag erkender hun, at hendes bog om MeToo var negativ – måske for negativ.

”Men jeg tror også på, at min bog har virket. Jeg kan se det, når aviserne har skullet samle op på den litterære debat her ved nytåret. Det kan godt være, det sker under modstand og surmuleri, men flere aviser har skrevet, at MeToo-kampagnen og sagen om Det Svenske Akademi kan ses fra flere sider. Det var bare det, jeg ville frem til,” siger hun. Læs det store interview her.

5. En stoisk guide til det moderne menneske

Journalist Niels Overgaard fandt svar på mange af det moderne livs problemer i den oldgamle stoiske filosofi. Det resulterede i bogen ”Det hele handler ikke om dig”, som blandt andet giver råd til, hvordan man selv kan bruge stoicismen i sin hverdag.

”Det er ret enkelt: Hvis du allerede har forestillet dig det værste, så kan du enten blive glad over, at det værste ikke skete, eller du er mere klar til at møde det med mod og værdighed, hvis det rent faktisk gør,” skriver han. Læs et uddrag af bogen her.

6. Claus har været alene hele sit liv: ”Der er tro og håb. Ellers må jeg klare mig selv”

I 2011 medvirkede den nu 67-årige landmand Claus Thomsen i dokumentaren ”Claus og Katrine”, hvor han udtrykte håb om at finde en at dele livet med på trods af sin epilepsi og de konsekvenser, sygdommen havde.

”Det er ligesom om, at der sidder lidt varmt i hjertet til at kunne gå hen og finde én engang. Den dag mor er væk, og jeg går selv, dér kunne det være hyggeligt at give et lille knus og en lille spadseretur og lidt hjælp til det hele. Det kan da være, at det lykkes en dag,” sagde Claus Thomsen dengang.

I år tog Kristeligt Dagblad tilbage til Tamdrup for at undersøge, hvordan livet har foldet sig ud for den enlige bonde siden 2011. Læs interviewet her.

7. Carsten Jensen efter stor sorg: Livet skal gå videre

I februar ramte sorgen forfatter Carsten Jensen med en uventet hårdhed. Hans 25-årige stedsøn Raphaël Coleman fik et hjertetilfælde og mistede livet. Og selvom man aldrig kan komme over sorgen, er det en moralsk pligt alligevel at finde en måde at fortsætte livet – for andres skyld, mener forfatteren.

”Jeg havde kendt ham, siden han var seks år. Livet mister sin selvfølgelighed og får en helt anden skrøbelighed, når man er i sorg. Det er næsten, som om man skal genoprette sit liv forfra helt ned til dagligdagens små rutiner og gøremål,” fortæller forfatteren. Læs interviewet her.

8. DR-serie pegede på noget vigtigt i coronakrisen

Hvad skal vi egentlig med dansk dramatik i en global Netflix-æra? Ganske meget, mener kulturanmelder Karen Dyssel. Det er nemlig blandt andet i danske tv-serier, at vi bliver præsenteret for skæbner, handlinger og karakterer, vi kan spejle os i. Det gælder ogå dramaserien ”Når støvet har lagt sig”, der blev særligt aktuel under coronakrisen.

”I takt med at vi blev mere og mere isolerede i vores små hjem, fulgte serien med. Den blev et konkret billede på, hvordan vi træder sammen. Og hvordan vi skilles,” skriver hun. Læs anmeldelsen her.

10. 10 citater fra Yahya Hassan om skygger, integration og poesi

Det gik som en chokbølge gennem danskerne, da den 24-årige forfatter Yahya Hassan mistede livet den 29. april i år. Forfatteren kom på alles læber, da han i 2013 udgav debutdigtsamlingen ”Yahya Hassan”, der begejstrede både læsere og anmeldere.

For at mindes fænomenet Yahya Hassan samlede Kristeligt Dagblad en række stærke citater fra ham. Læs dem her.