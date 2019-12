Her er årets mest læste kulturartikler

Hvad har Lars Mikkelsens og Susanne Brøggers syn på Gud, en Oscar-nomineret dronning, Anders Aggers yndlingssommersang og de bedste danske film at gøre med hinanden? De er alle blandt de mest læste artikler om kultur i 2019

1. Her er de 10 bedste danske film gennem tiden

Film og skuespillere fra det lille land Danmark opnår stor anerkendelse ude i verden. Men hvilke film er egentlig de bedste gennem tiden? Svaret var der mange, der var nysgerrige efter, for denne specialhistorie er årets mest læste kulturartikel.

Det er lektor emeritus og filmekspert Peter Schepelern, forfatter til bogen "100 års dansk film", der i kronologisk rækkefølge kommer med sit bud i denne top 10-liste over de bedste film, der er danskproducerede og med dansk instruktør.

Øverst finder man "Heksen" fra 1922 af Benjamin Christensen. Den blev et flop i samtiden, men hyldes i dag som en kultfilm. Som den seneste bedste film peger Schepelern på "Reconstruction" fra 2003 instrueret af Christoffer Boe.

"Kunsten er jo bare en konstruktion, ikke mindst filmkunsten. Men hvorfor gør den ondt? Jo, den rører ved vores følelsesregister," siger Peter Schepelern blandt andet.

2. Suzanne Brøgger kritiseres for syn på religion

Der var ikke kun ros til DR's program om journalist Puk Damsgård og forfatter Suzanne Brøggers rejse til Syrien. Her besøger de en lejr med tilfangetagne IS-kvinder. Undervejs møder de kvinder, der fortæller om deres syn på frihed og kvindekamp.

Programmet mødte kritik fra flere sider, kan man læse i artiklen, der er den anden mest læste kulturartikel i årets løb. Suzanne Brøgger blev kaldt både ”verdensfjern” og ”antifeminist”. Det var især manglen på religionskritik, som programmets værter lagde for dagen, der blev kritiseret. Desuden bliver den ondskab, de to kvinder møder, ifølge kritikerne banaliseret.

3. Debat om oprydningsguruen Marie Kondo: Bør man virkelig sortere ud i sine bøger?

”Tag hver enkelt bog i jeres hænder og se, om den gør jer glade."

Sådan lyder det enkle, men populære råd fra den japanske oprydningsguru Marie Kondo.

Hun har optrådt i et populært Netflix-program om enkelthed i hjemmet og oprydningens kunst, også vedrørende bøger. Men oprydningsguruens minimalistiske tilgang til bogreoler møder ikke kun opbakning, men vækker også harme, kan man læse i denne artikel, der kommer ind som nummer tre på listen over de 10 mest læste kulturartikler i år.

”Lyt IKKE til Marie Kondo", lyder en reaktion. "Fyld din lejlighed og din verden med bøger.”

4. ”Før frosten” er en eviggyldig historie om moral og medmenneskelighed

Denne danske film fra årets begyndelse er intet mindre end ”enkel, smuk og evigt rig", som Kristeligt Dagblads anmelder Karen Dyssel skrev om "Før frosten" af Michael Noer.

Filmen med en velspillende Jesper Christensen er et intimt portræt af en far og en datter i midten af 1800-tallets lollandske forarmelse. Men det er også en eviggyldig historie om moral og medmenneskelighed.

”Før frosten” er ifølge anmelderen en klassisk skildring af fattigdom og velbemidlet ondskab i stændersamfundets efterskælv som set i Bille Augusts ”Pelle Erobreren” eller Ole Bornedals ”1864”. Filmen fik seks stjerner i denne anmeldelse, der er den fjerde mest læste kulturartikler fra i år.

5. Anders Agger: Fællessang ligger på rygraden i min familie

I en af årets sommerserier fortalte en række kulturpersoner om en klassisk, dansk sommersang, der betyder noget særligt for dem. Især tv-vært Anders Aggers fortælling er der mange, der har læst.

Han peger på ”Lær mig nattens stjerne”, som ifølge ham langsomt er kommet tilbage i offentlighedens bevågenhed:



"For mig har den altid været der. Jeg elsker både melodien og den meget direkte tekst om, at vi er små og har brug for at forstå det. Men jeg forbinder den også med sorg og sommermelankoli," fortæller Anders Agger.

Sangen sender ham tilbage til barndommen og en midsommeraften hos sin mormor og morfar i Vendsyssel, hvor de fejrede sankthans og sang sange.

6. ”Dronningen” er en fremragende film om det at være menneske

May el-Toukhys film "Dronningen" blev i september udpeget som den danske kandidat til en Oscar-nominering i kategorien ”bedste internationale spillefilm”, der uddeles til februar. Desværre endte den ikke i det sidste opløb. Men anmelderne var ikke i tvivl om dens værd. Fem stjerner fik den af avisens anmelder Karen Dyssel med ordene "en fremragende film om det at være menneske. Med alt, hvad det indebærer."

Især Trine Dyrholm storroses for sin præstation som moderen Anne, en succesrig advokat for børn, der er blevet gjort fortræd. Hun indleder en farlig flirt med sin mands 17-årige søn.

"Sjældent bliver den eksistentielle dimension af livets vrangside udforsket så kraftfuldt i dansk film," står der i anmeldelsen, som er den sjette mest læste kulturartikel i 2019.

7. Lars Mikkelsen: Jeg fandt Gud efter at have spillet en drikfældig og livfuld præst

”Jeg bliver ældre og har oplevet folk dø, og for at kunne finde en mening med det fandt jeg ud af, at kirken og præsterne var det rigtige sted," siger skuespiller Lars Mikkelsen i dette interview, der er blandt de mest læste kulturartikler i år.

I artiklen fortæller Mikkelsen om, hvorfor han langt henne i optagelserne af anden sæson af DR-dramaserien "Herrens veje", hvor han spiller præsten Johannes Krogh, selv opsøgte en præst for at blive døbt ind i den danske folkekirke. En stor beslutning, der foruroligede familie og venner.

”Jeg ved ikke, om de har accepteret det endnu,” siger han blandt andet i dette interview.

8. Jon Fosse: ”Livet er en drøm, man først vågner fra, når man dør”

Den norske dramatiker og forfatter Jon Fosse har afsluttet sit hidtil største værk, syvbindsromanen ”Septologien”, som han beskriver som et langt dødsøjeblik på 1250 sider uden et eneste punktum.

I dette interview fortæller han om skriveprocessen, om at være småbørnsfar som 60-årig og om sin nærmest asketiske livsholdning, der kun giver plads til familien, forfatterskabet og flittig messegang.

”Indtil jeg var i 20’erne, var jeg bare en almindelig naiv ateist,” siger Jon Fosse, der dengang mærkede Guds nærvær og siden søgte mod først kvækerdommen og siden katolicismen.

Interviewet med den norske forfatter er der så mange, der har læst, at det endte som den ottende mest læste kulturartikel i 2019.

9. Svend Brinkmann er en knippelgod formidler i ny bog

Sven Brinkmann er her, der og alle vegne. Bøger, foredrag, radioprogrammer - og også på denne liste.

Psykologen er nemlig en fremragende formidler, og det blev understreget i denne anmeldelse af Brinkmanns bog, der udkom i august. Anmelderen gav fem stjerner med ordene "det er indimellem vanskeligt stof, men Brinkmann skriver økonomisk og klart. Han er kort sagt en knippelgod formidler."

Bogen ”Hvad er et menneske?” handler overordnet om - og intet mindre end - hvad det vil sige at være menneske i almen forstand og ikke om, hvordan man realiserer sig selv. "Bogen taler dermed mod tidsånden og flugter fint med Brinkmanns tidligere bøger, som har nået stor udbredelse."

Anmeldelsen blev den niende mest læste kulturartikel i år.

10. Ballade om ”Babylon Berlin”: Storartet eller håbløst overvurderet?

Danske seere og anmeldere faldt i svime over den ambitiøse tyske drama-serie ”Babylon Berlin” om mellemkrigstidens Berlin præget af hedonistisk natteliv, korruption og kampe mellem konservative, stalinister og trotskister. Men i seriens hjemland forstår nogle anmeldere ikke begejstringen.

Den kritik kunne man læse i denne artikel, der akkurat kom med på top 10-listen over mest læste kulturartikler.

En af reaktionerne kommer fra en tysk chefredaktør, der blandt andet skriver, at serien er en håbløst overvurderet ophobning af klichéer og billigt kulisse-skubberi.

