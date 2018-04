Her er den nye chef for Det Kongelige Teater

Fredag morgen har Det Kongelige Teater fået ny chef. Den erfarne teater- og operamand Kasper Holten skal føre nationalteatret videre efter Morten Hesseldahl. Artiklen opdateres

Kasper Bech Holten bliver ny teaterchef på Det Kongelige Teater, oplyser Det Kongelige Teater på et pressemøde fredag morgen.

Mange har peget på netop ham som mulig afløser efter afgående chef Morten Hesseldahl.

45-årige Kasper Holten kender huset indefra som mangeårig operachef og har senere fået gode ledelseserfaringer som operachef på Royal Opera House, Covent Garden Operaen i London.

I januar blev det meddelt, at Morten Hesseldahl skal være forlagschef hos Gyldendal, hvor han senest 1. maj erstatter tidligere direktør Stig Andersen.

"Jeg er super tændt på denne opgave. Jeg har elsket Det Kongelige Teater, siden jeg var ni år," siger Kasper Holten på pressemødet.

Han har siden sin debut i 1993 iscenesat mere end 70 operaer, dramaer, musicals og operetter på operahuse og teatre i Danmark, i det øvrige Europa og rundt omkring i hele verden fra Rusland, Kina og Australien til Argentina.

Kasper Holten var operachef på Det Kongelige Teater fra 2000 til 2011 under indkøringen af det dengang nye operahus. Han skiftede derefter til Royal Opera House Covent Garden som operachef i 2011 og forlod stillingen sidste år for at vende hjem til Danmark og til en ny tilværelse som freelance iscenesætter.

Holten er dog ikke færdig med at være kreativ selv.

"Jeg har lavet en aftale med teatret om noget, der ligner en forestilling om året her i huset," fortæller Holten.

Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen påpeger, at det er en enig bestyrelse, der har truffet valget om Kasper Holten:

"Dette er det stærkeste kort, vi kan spille på banen," siger Lisbeth Knudsen, der har indgået en seksårig aftale med Holten med begrundelsen, at man ønsker kontinuitet og en chef, der kan tale med omverden:

"Han har nogle kommunikationsevner, som i den grad kan bringe entusiasme og begejstring både internt og eksternt omkring Det Kongelige Teater. Det er rigtig vigtigt i en tid, hvor det at få opmærksomhed og få fortalt den historie, som Det Kongelige Teater gerne vil," siger bestyrelsesformanden.

Kasper Holten skal sætte teatrets betydning og relevans ind i en meget anden virkelighed end den, der var gældende, da han selv var en af de tre kunstneriske chefer på teatret i nullerne, forklarer Lisbeth Knudsen.

"At drive teater i det 21. århundrede og på de økonomiske præmisser, vi har nu, kræver en helt anden tilgang. Men det er en opgave vi har fuld tiltro til, at Kasper Holten kan navigere i og løfte til fulde."

asper Bech Holten tiltræder 1. september. Indtil da vil Henrik Sten Petersen fungere som konstitueret teaterchef.