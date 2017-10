"Historien om Danmark" mangler en rød tråd, jo tættere vi kommer på nutiden

”Historien om Danmark” tog lørdag aften hul på 1900-tallets begivenheder, men manglede fokus. Der holdes fast i dramatiserede anekdoter, selvom der er et rigt billedmateriale fra perioden

”Historien om Danmark” nåede lørdag aften til det niende afsnit og til tiden fra cirka år 1900 og frem til 1943. Og efterhånden som vi kommer tættere og tættere på nutiden, bliver det tilsyneladende også sværere og sværere for serien at holde fokus. I hvert fald er dette afsnit et af de mindst vellykkede i serien. Det skyldes først og fremmest, at det er svært at se den røde tråd i afsnittet og finde ud af, hvad serien egentlig har på hjerte, når det gælder første halvdel af det 20. århundrede.

Afsnittet indleder med at vise livet på landet i begyndelse af 1900-tallet, der præsenteres som nærmest gennemsyret af en volds- og voldtægtskultur. Der gøres en del ud af arbejdet med at organisere tyende i begyndelsen af århundredet, mens den kvindelige valgret nærmest lige pludselig kommer af sig selv. Under Første Verdenskrig gøres der en del ud af, at man indkalder sikringsstyrken i Danmark, men det bliver ikke helt klart, hvorfor dette skulle være meget væsentligt. Til gengæld overstås genforeningen i 1920 ganske hurtigt. Trods verdenskrisen får 1930’erne via stilen i dramatiseringerne næsten det idylliske skær, der normalt tildeles 1950’erne, og bortset fra selve den 9. april 1940 gøres der ikke meget væsen af besættelsestiden. Men da afsnittet stopper i 1943, kommer der givetvis mere næste gang. Alt i alt kommer begivenheder, udviklingstendenser og fænomener sådan lidt hulter til bulter, mens Christian den Tiende og Thorvald Stauning søges brugt som gennemgående figurer.

Når man kun har en hammer, tror man, alting er et søm, og når ”Historien om Danmark” har besluttet sig til, at dramatiseringer er vejen til levende historieformidling, bliver enhver historisk udviklingstendens til en scene. Det kan have sin berettigelse til at skabe liv og drama, men i dette afsnit lykkes det i mange tilfælde mindre godt.