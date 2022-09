Historien om de Kongelige Hofleverandører fortæller også historien om rigets største husholdning: Hoffet

Mange virksomheder har gennem tiden fået prædikatet "Kongelig Hofleverandør", og nogle har i særlige tilfælde tilmed fået frataget den igen, som det skete for nylig for en dansk skogigant. Hoffets indkøb gennem tiden fortæller også en historie om rigets største husholdning

Da Carlsberg i 1904 udsendte sin første flaskeøl, fik det i samme omgang understreget dets stærke bånd til kongehuset. Bryggeriet havde nemlig spurgt, om det på flaskens etikette måtte kalde sig selv for ”Leverandør til Det Kongelige Danske Hof”, eftersom det ”i omtrent en Menneskealder har nydt den store Ære at forsyne Deres Majestæts Hofholdning med sit Produkt,” som det dengang lød i anmodningen til Kong Christian IX.

Det fik Carlsberg – som en af de første virksomheder – lov til, og på flaskens logo ser man her over 100 år senere fortsat en kongekrone, som symboliserer den særlige status af at handle med hoffet.