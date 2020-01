Historiker: Harry og Meghans farvel er uden fortilfælde

Harry og Meghans tilbagetrækning er historisk, men kan ramme dem som en boomerang, vurderer lektor i historie.

Royale personer i europæiske kongehuse har før mistet deres titler og apanage. Men ikke i samme omfang og størrelsesorden som den britiske prins Harry og hertuginde Meghan.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor i historie ved professionshøjskolen Absalon.

- Det er en historisk forandring og en kæmpe omvæltning i det britiske kongehus. Man fratager reelt et par, der er så centrale personer i kongehuset, alt hvad der er i jobbet, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Harry er barnebarn af dronning Elizabeth og har indtil videre været nummer seks i arvefølgen. Han blev i 2018 gift amerikaneren Meghan Markle, der før var skuespiller og i dag er hertuginde.

Bladrer man nogle kapitler tilbage i historiebøgerne, støder man på den britiske kong Edward, som i 1936 forlod det hele og overlod tronen til sin bror.

Det kan ifølge historikeren dog ikke måle sig med Harry og Meghans farvel, der af britiske medier er blevet døbt "Megxit".

- Der er eksempler på folk, der har forladt det hele. Men det har aldrig været, fordi de ville blive fri fra pressens søgelys. Og aldrig med et så markant slutresultat, hvor de reelt ikke er en del af kongehuset længere, siger han.

Parret skrev sidste uge på det sociale medie Instagram, at de vil trække sig fra deres kongelige pligter og søge et mere uafhængigt liv.

Lørdag oplyste det britiske kongehus så, at Harry og Meghan fra foråret mister deres royale titler og apanagen, som er offentlig støtte til kongelige personer.

Flere britiske medier har efterfølgende beskrevet det, som om parret har fået en hård straf fra den britiske dronning Elizabeth. Men det er Lars Hovbakke Sørensen uenig i.

- Det er besynderligt udelukkende at fremstille det som noget, hvor dronningen straffer dem, siger lektoren.

Han peger på, at Harry og Meghan selv ønskede at trække sig tilbage - og at det er uvist, hvad der er sket bag slottets tykke mure.

Men hvis de oven i fratagelsen af apanagen får frataget retten til at bruge deres royale brand, går de en hård tid i møde.

- Lige meget hvad de kaster sig over, vil det kunne tolkes, som om de udnytter den situation, som de har sat sig selv i, siger han.

Og modsat deres ønske er medierne nok endnu mere interesserede i parrets liv og deres fremtidsplaner, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

- De har håbet på at blive fri fra pressens søgelys. Men det er nok naivt, siger lektoren.

Parret vil ifølge nyhedsbureauet AFP fra foråret miste titlerne "Deres Kongelige Højhed", men vil stadig kunne kalde sig hertug og hertuginde af Sussex.

/ritzau/