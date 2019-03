Historisk Gasolin-auktion tiltrækker inkarnerede fans

En kæmpe samling af Gasolin-plader og samlerobjekter bliver lørdag solgt på auktion i Randers.

Da en af Gasolins allerstørste fans gik bort for fire år siden, efterlod han sig en usædvanlig stor samling af Gasolin-plader, merchandise og samlerobjekter fra sit yndlingsband.

Hele samlingen, der tæller omkring 2000 effekter, er sat til salg.

En stor del bliver lørdag eftermiddag solgt på en auktion på spillestedet Værket i Randers. Og det er en helt speciel begivenhed, fortæller auktionarius Finn Campen fra Campen Auktioner, der står for salget.

- For mig er det et stykke danmarkshistorie, vi sælger. Alle kender jo Gasolin og har et eller andet, de kan henføre til Gasolin. Det kan vi også se på de samlere, der er mødt op.

- Det er en af de mest specielle auktioner, vi har afholdt. Vi kommer aldrig til at holde sådan en auktion igen, fortæller han.

Omkring 300 potentielle købere er mødt op til auktionen. Og det er inkarnerede samlere, der er mødt op i håb om at komme hjem med unikke Gasolin-ting, fortæller Finn Campen.

- Der er platin-, guld- og sølvplader, som rigtig mange folk kigger på. Der er også førstegangstryk af lp'er og masser af instrumenter og den første forstærker, som Gasolin har brugt, siger Finn Campen.

De cirka 2000 objekter er delt over 1000 katalognumre - heraf er 350 til salg på auktionen lørdag i Randers. Resten er på auktion på Campen Auktioners hjemmeside frem til lørdag den 6. april.

Ejeren af samlingen døde i 2015. Han boede i Hadsten i Østjylland.

Efter hans død vidste familien ikke, hvad de skulle stille op med de mange plader og instrumenter fra Gasolins tid. De kontaktede auktionshuset for fem måneder siden for at få tingene solgt.

- Han havde det til at stå i et kæmpestort kælderlokale. Familien blev enige om, at de ikke fik gjort noget ved det. Så syntes de, det var bedre, at samlingen kom ud og fik det godt andre steder, siger Finn Campen.

Inden auktionen begyndte klokken 13, gav tidligere Gasolin-trommeslager Søren Berlev en koncert på Værket. Gasolin eksisterede fra 1969 til 1978 og er især kendt for sin frontfigur, nu afdøde Kim Larsen.

