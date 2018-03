Historisk krigsskib fundet på havets bund

Hangarskibet USS "Lexington" gik ned under et slag mod japanerne under Anden Verdenskrig, og over 200 mennesker mistede livet. 76 år senere er skibet fundet.

En brik fra et vigtigt kapitel i søslagenes historie er blevet fundet på Stillehavets bund.

Det er vraget af det amerikanske hangarskib USS "Lexington", der blev sænket under Anden Verdenskrig, som er blevet opdaget af et eftersøgningshold med Microsoft-medstifter Paul Allen i spidsen.

Fundet blev gjort søndag, oplyser Allen på sin hjemmeside. Den amerikanske stillehavsflåde bekræfter ifølge BBC, at "Lexington" er blevet lokaliseret, efter at det sank i 1942.