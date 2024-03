Historisk Oscar-vindende amerikansk skuespiller er død

Skuespiller Louis Gossett Jr., der var den første afroamerikaner til at vinde en Oscar for bedste mandlige birolle, er død i en alder af 87 år.

Det oplyser hans familie ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det fremgår ikke, hvad der er årsagen til skuespillerens død.

Louis Gossett Jr. blev overrakt en Oscar i 1983 for sin rolle i filmen "An Officer and a Gentleman” - på dansk "Officer og gentleman".

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var blot til anden afroamerikaner til at modtage en af de eftertragtede, gyldne statuetter.

Den første afroamerikaner, til at modtage en Oscar, var Sidney Poitier, der i 1964 vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.

/ritzau/